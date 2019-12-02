النشرة الرياضية..ميسي يقود برشلونة لصدارة الليجا.. والأهلي يحدد 4 طلبات في شكواه لـ"كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 1 ديسمبر 2019.

ميسي يقود برشلونة لصدارة الليجا بفوز قاتل أمام أتليتكو

قاد ليونيل ميسي، فريقه برشلونة لفوز صعب خارج الأرض أمام أتلتيكو مدريد في إطار مباريات الجولة 15 من الدوري الإسباني "الليجا".

الأهلي يفوز بالقمة أمام الزمالك ويقترب من المركز الثالث بدوري السلة

تغلب الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي على منافسه الزمالك بنتيجة 91-81، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن مباريات ذهاب المركز الثالث والرابع لمنافسات دوري المرتبط.

تريزيجيه يشارك في تعادل أستون فيلا أمام يونايتد في مباراة مثير بالبريمير ليج

شارك محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق استون فيلا في تعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق، في إطار مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

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صدارة مع بيراميدز.. المصري يعود من موريتانيا بفوز قاتل بالكونفدرالية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا خارج دياره على حساب نواذيبو الموريتاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بالمرحلة الأولى ضمن الجولة الأولى من مسابقة الكونفدرالية.

الأهلي يحدد 4 طلبات في شكواه لـ"كاف" بعد واقعة حكم مباراة النجم

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأحد التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الأخطاء التحكيمية التي تشهدها مسابقات الكاف، خاصة ما جرى من الحكم البتسواني جوشوا بوندو، الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي أمس الأول بملعب رادس.

بيراميدز يُسقط رينجرز بثلاثية في افتتاح مجموعات الكونفدرالية

استهل بيراميدز حملته في دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية بانتصار ثمين على مضيفه إينوجو رينجرز النيجيري بنتيجة (3-1) مساء الأحد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من المسابقة القارية.

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد مواعيد قمة الأهلي والزمالك وجدول الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها في نهاية الدور الأول لبطولة الدوري المصري.