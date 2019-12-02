أهداف الأحد.. ثلاثية بيراميدز في رينجرز.. وهدف ميسي أمام أتليتكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات المختلفة يوم الأحد 1 ديسمبر 2019. كأس الكونفيدرالية الأفريقية أهداف بيراميدز وإينوجو رينجرز أهداف المصري وإف سي نواذيبو Advertisements الدوري الإنجليزي أهداف مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا الدوري الإسباني هدف مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

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