النحاس مهاجمًا حكم مبارة الأهلي والنجم: لم يكن على المستوى المطلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن مواجهة الأهلي أمام النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا كانت صعبة للغاية.

وتلقى الأهلي هزيمة في افتتاح مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على يد النجم الساحلي، بنتيجة هدف دون رد.

وخلال المباراة قام حكم مواجهة النجم الساحلي والأهلي، بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب أيمن أشرف، لاعب الفريق الأحمر.

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وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، إن مواجهة الأهلي أمام النجم الساحلي كانت صعبة والحكم لم يكن على المستوى المطلوب.

وأضاف، أن رغم خسارة الأهلي في مباراته الأولى بدور المجموعات، لكن لا تزال حظوظه قائمة في التأهل، والمشوار لا يزال طويل.

وأوضح، أن الأهلي سيواجه أيضا منافسة قوية في الدوري المصري، في ظل بحث كل من الزمالك وبيراميدز عن التواجد في المقدمة.

وأتم تصريحاته:" الأهلي والزمالك لديهم اصرار كامل من اجل استكمال المنافسة حتى النهاية كما حدث في الموسم الماضي".