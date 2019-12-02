"رسالة الموت".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة إصابة ميتشو بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك رسالة إلى لاعبي الفريق قبل دقائق من مواجهة مازيمبي التي انتهت بتفوق الأخير، مساء أمس السبت، بدوري أبطال أفريقيا.

مصدر مقرب من المدرب الصربي -تحفظ على ذكر اسمه - تواصل مع الخليج 365، ليؤكد أن الرسالة التي وجهها ميتشو للاعبي فُهمت بشكل خاطيء من جانبهم.

المصدر نفى بشكل قاطع أن يكون ميتشو يعاني من أي مرض في الفترة الحالية، مشددًا أن الرسالة التي قالها للاعبي تم ترجمتها من جانبهم بشكل غير صحيح.

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وكشف المصدر عن الرسالة التي وجهها ميتشو للاعبي الزمالك، حيث قال نصًا: "أفضل الموت مريضًا بالسرطان ووحيدًا بدون وجود أحد بجانبي على أن أخسر أمام مازيمبي".

وشدد المصدر على أن الرسالة التي وجهها ميتشو للاعبين بهدف تحفيزهم على الخروج بالفوز من اللقاء، فُهمت من جانبهم بشكل خاطيء مما أدى إلى انتشار أنباء عن مرضه.

الجدير بالذكر أن الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في الكونغو أمس السبت، في أولى مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.