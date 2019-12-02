خاص.. لجنة حكام "كاف" ترد على مطالب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

رد سليمان وابري رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على النقاط التي أوردها الأهلي في تظلمه ضد حكم لقاء الفريق أمام النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا.

وقال وابري ردًا على بعض مطالب الأهلي في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأحد: "نحن بالفعل لجنة مستقلة ومحايدة، ولا يوجد أي شيء يجعلنا نميل إلى طرف دون الأخر."

وتابع: "نحن نمتلك أعضاء من 6 مناطق مختلفة داخل مختلف بقاع القارة، كما أن أحد أعضاء اللجنة من مصر وهو عصام عبدالفتاح، فكيف يكون هناك تحيز أو عدم حيادية؟"

ورد على ما أشيع حول وجود شيء يربطه بتونس، قائلًا: "أنا من جيبوتي وأعيش في بلدي وليس لي أي علاقة في تونس ولا أقيم في تونس على الإطلاق."

أما فيما يتعلق بقرارات حكم مباراة الأهلي والنجم الساحلي، فقد قال: "أنا في باراجواي خلال الفترة الحالية، لم أشاهد أي لقاء في دوري الأبطال، ولا يمكن أن أعلق على صحة قرار الطرد."

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وطلب الأهلي في شكواه 4 أمور، كما يلي:

- تطبيق تقنية "VAR" في مختلف مراحل البطولات الافريقية ابتداءً من الموسم الحالي ، خاصة وأن هذه التقنية أصبحت أحد بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها.

- عدم تكرار تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطولة.

- ضرورة تعيين حكام النخبة أصحاب الخبرات التحكيمية في القارة لإدارة المباريات ذات الحساسية بين الفرق المصنفة على المستوى الأفريقي.

- ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية خاصة وأن الأخطاء ذاتها تتكرر مع كل أزمة دون مبرر واضح.