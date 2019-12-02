ميسي يقود برشلونة لصدارة الليجا بفوز قاتل أمام أتليتكو

محمد اسماعيل - القاهرة - تابعة- محمد مصطفى:

قاد ليونيل ميسي، فريقه برشلونة لفوز صعب خارج الأرض أمام أتلتيكو مدريد في إطار مباريات الجولة 15 من الدوري الإسباني "الليجا".

وارتقى برشلونة لصدارة الترتيب، بـ31 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، بينما بقي أتلتيكو مدريد في المرتبة السادسة برصيد 25 نقطة.

أحرز هدف المباراة الوحيد ليونيل ميسي في الدقيقة 86 من هجمة رائعة، تكفل بها البرغوث ليضمن لفريقه الكاتالوني الصدارة.

تشكيل المباراة:

تشكيل أتلتيكو مدريد: أوبلاك، تريبيه، فيليب، هيرموسو، ساؤول، بارتي، هيريرا، كوكي، كوريا، فيليكس، موراتا.

تشكيل برشلونة: تير شتيجن، روبيرتو، بيكيه، لينجليه، جونيور، دي يونج، راكيتيتش، أرثر، جريزمان، ميسي، سواريز.

تفاصيل المباراة:

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تصدى قائم برشلونة في الدقيقة السابعة لكرة جونيور الذي حوّل عرضية تريبيه نحو مرمى شيتجن.

وواصل أتليتكو الضغط، ولكن نجح شتيجن في الإبقاء على شباكه نظيفة، بعد كرة هيرموسو، في الدقيقة 20، التي سارت بمحازاة المرمى حتى الخروج إلى ركنية.

وأتى برشلونة للمباراة متأخرًا في الدقيقة 36 بتصويبة سواريز التي ذهبت بجوار القائم، قبل أن يلعب بيكيه رأسية قوية ارتطمت بالعارضة لتتحول لضربة مرمى، وتستمر الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني، شن أتليتكو هجمة مرتدة، قبل أن ينفرد توماس بارتي بالحارس الكاتالوني، ولكن قرر أن يلعب الكرة بالعرض بدلا من تسديدها مباشرة على المرمى، ليبعدها دفاع برشلونة لركنية.

وتلقى لينجليه بطاقة صفراء في الدقيقة 64، بعد عرقلة موراتا لمنعه من هجمة مرتدة.

وأجرى فاليردي تبديلا بنزول فيدال بدلا من آرثر، قبل أن يخرج بيكيه للإصابة، ليحل بدلا منه أومتيتي.

وفي الدقيقة 86 انطلق ميسي من وسط الملعب ومر بطريقة رائعة قبل أن يمرر الكرة لسواريز، وينطلق ليتسلمها على حدود منطقة الجزاء، ويسدد في المرمى، لتسكن شباك أوبلاك، ويتقدم برشلونة بالهدف الاول.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز برشلونة.