رسميًا.. إجراء قرعة أوليمبياد طوكيو في أبريل 2020

تلقى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا"، لحضور قرعة أوليمبياد طوكيو في شهر أبريل 2020. كما وجه الفيفا الدعوة إلى الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب لحضور القرعة بصحبة غريب. Advertisements كان المنتخب صعد للأوليمبياد وفاز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر. أقيمت في مصر. كان شوقي غريب طلب اقامة معسكرات قصيرة للمنتخب الاولمبي خلال أشهر فبراير وأبريل ومايو، على أن تكون مدة كل معسكر 3 أيام، بجانب معسكري مارس ويونيو ضمن فترة الأجندة الدولية.

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