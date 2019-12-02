وصول بعثة الزمالك قادمة من الكونغو بعد رحلة استمرت 11 ساعة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، قادمة من الكونغو بعد رحلة شاقة استمرت أكثر من ١١ ساعة، تخللها ترانزيت في مطار مالاوي وكذلك أديس أبابا. أكثر من ١١ ساعة، تخللها ترانزيت في مطار مالاوي وكذلك أديس أبابا. ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء الشرقية فى كأس مصر والمقرر يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.

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