تعرف على فعاليات اليوم الثالث للبطولة العربية للدراجات

ينطلق صباح اليوم الاثنين فعليات اليوم الثالث من البطولة العربية للدراجات، والتي تنظمها مصر بالإسكندرية، بمنطقة برج العرب، خلال الفترة من 29 نوفمبر وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل

وتشهد سباق فردي ضد الساعه للسيدات في تمام الساعه التساعه لمسافة 26كليو بينما ينطلق سباق الشباب فردي

ضد الساعه في العاشرة والنصف صباح لمسافة 26كيلو

Advertisements

ويشارك منتخب مصر بفريق مكون من عاصم الحسيني محمد عيش محمد فراج حسن عبده بينما فريق الشباب يوسف زكي أحمد الونان حسين ناصر محمد قاسم أحمد الخلفاوي.

وكان فريق الانسات حصل علي المركز الاول في سباق ضد الساعة 44 كيلو متر في افتتاح البطولة العربيةبينما حصد المنتخب الجزائر المركز الاول في سباق ضد الساعة شباب لمسافة 52 كيلو متر ثم حصل المنتخب المصري علي المركز الثاني بينما حصلت الكويت علي المركز الثالث .

وكانت منتخب مصر حقق البطولة في نسخة 2018 والتي أقيمت في الجزائر.