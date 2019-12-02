سباحة الصيد تفوز بفضية الجمهورية تحت 12 سنة

حصل نادى الصيد على المركز الثانى فى منافسات بطولة الجمهورية للسباحة مرحلة 12 سنة ناشئين وناشئات وجاءت النتائج التفصيلية للسباحين والسباحات كالتالى

مرحلة الناشئين فاز اللاعب عبد الرحمن عمرو فرج 6 ميداليات ذهبية فى سباقات 50 م حرة ، 100 م ظهر، 50 م ظهر، 200 م ظهر ، 10 * 50 م حرة ، 4*100 م حرة وفضية واحدة فى سباق 100 م فراشة.

كما حصد السباحين يحيى احمد عبد الفتاح ، ادم كريم حمدان،محمد سليمان عبد الحميد على ذهبيتين لكل سباح فى سباقات 10*50 م حرة و

4*100 حرة.وفاز السباحين عمر محمد فتحى ، يوسف حسام علوى ، زياد يحيى محمد الفقى ، حمزة أشرف إبراهيم ، عمر هيثم حمدى ،أدهم تامر سعد على ذهبية سباق 10*50 م حرة.بينما حصد سباحة مرحلة 13 سنة يوسف احمد شحاتة ، زياد أحمد رجب ، مصطفى عادل سامى ، يوسف محمود عثمان على فضية سباق 4*100 حرة.

وفى مراحل الناشئات حققت السباحة ندى أحمد السيد البسيونى الميدالية الذهبية فى سباق 200 م فراشة

و4 فضيات فى سباقات 100م حرة ، 100م فراشة ، 50 م حرة ، 10*50م حرة ، وبرونزية 4*100م متنوع، وبرونزية 200 م حرة.كما استطاعت السباحة ليلى محمد هيثم ربيع الفوز بثلاث فضيات فى سباقات 400 م حرة ، 200م فراشة ، 200 م حرة وبرونزية 4*100 متنوع.وفازت السباحة فريدة شريف أحمد السويفى ببرونزية 4*100 متنوع، 10*50 م حرة .وحصلت السباحات ليلى محمد فتحى ، مريم حاتم أنور ، حبيبة وائل فرج ، زينة أحمد مصطفى ، حلا أحمد اسماعيل ، نور عمرو عبد الله ، حنين محمد سلمى ، لجين أحمد الشريف على الميدالية الفضية فى سباقات 10*50 م حرة.وفازت السباحة نور أكرم محمد ببرونزيتين 200م صدر ، 4*100 متنوع...