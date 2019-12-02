فاز برشلونة على أتلتيكو مدريد ، بهدف دون رد، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـخامسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".
سجل ليونيل ميسي هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 85، بعد تسديدة قوية لم يستطع أوبلاك حارس الأتلتيالتصدي لها.
دخل الفريق الكتالوني المباراة بتشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري تير شتيجن
في الدفاع: جونيور فيربو، جيرارد بيكيه، كليمينت لينجليت، سيرجي روبريتو
في خط الوسط: أرثور، فرانكي دي يونج، إيفان راكيتيتش
في الهجوم: أنطوان جريزمان، لويس سواريز، ليونيل ميسي
بينما دخل أتلتيكو مدريد بتشكيل مكون من: يان أوبلاك في حراسة المرمى، في الدفاع: ساؤول، هيرموسو، فيليبي، تريبير، في خط الوسط: كوكي، توماس بارتي، هيريرا، كوريا، في الهجوم: ألفارو موراتا، جواو فيلكس.
بتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد أتلتيكو مدريد 25 نقطة في المركز السادس.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. برشلونة يفوز على أتلتيكو مدريد بأقدام ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.