شاهد.. برشلونة يفوز على أتلتيكو مدريد بأقدام ميسي

فاز برشلونة على أتلتيكو مدريد ، بهدف دون رد، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـخامسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

سجل ليونيل ميسي هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 85، بعد تسديدة قوية لم يستطع أوبلاك حارس الأتلتي

التصدي لها.

دخل الفريق الكتالوني المباراة بتشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: أندري تير شتيجن

في الدفاع: جونيور فيربو، جيرارد بيكيه، كليمينت لينجليت، سيرجي روبريتو

في خط الوسط: أرثور، فرانكي دي يونج، إيفان راكيتيتش

في الهجوم: أنطوان جريزمان، لويس سواريز، ليونيل ميسي

بينما دخل أتلتيكو مدريد بتشكيل مكون من: يان أوبلاك في حراسة المرمى، في الدفاع: ساؤول، هيرموسو، فيليبي، تريبير، في خط الوسط: كوكي، توماس بارتي، هيريرا، كوريا، في الهجوم: ألفارو موراتا، جواو فيلكس.

بتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد أتلتيكو مدريد 25 نقطة في المركز السادس.