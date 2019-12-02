حقق فريق سيدات الصيد للمسدس ضغط هواء تحقيق درع المركز الثالث في بطولة كأس الاتحاد والتى أقيمت على ميادين نادى اتحاد الشرطه الرياضى. الاتحاد والتى أقيمت على ميادين نادى اتحاد الشرطه الرياضى. وضم فريق الصيد كلا من اللاعبة مسكات على اسماعيل، رشيده يحيى عبد المحسن، هاجر ماجد محمد، ويدرب الفريق العقيد حليم عطيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيدات الصيد يفزن بالمركز الثالث لكاس الاتحاد للرماية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.