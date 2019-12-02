سيدات الصيد يفزن بالمركز الثالث لكاس الاتحاد للرماية

حقق فريق سيدات الصيد للمسدس ضغط هواء تحقيق درع المركز الثالث في بطولة كأسالاتحاد والتى أقيمت على ميادين نادى اتحاد الشرطه الرياضى.
وضم فريق الصيد كلا من اللاعبة مسكات على اسماعيل، رشيده يحيى عبد المحسن، هاجر ماجد محمد، ويدرب الفريق العقيد حليم عطيه.
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