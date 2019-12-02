ادارة المصرى تفتح النار على حكم مباراة نواذيبو الموريتاني

هاجم محمد الخولي نائب رئيس المصري، حكم مباراة الفريق البورسعيدي أمام نواذيبو الموريتاني اليوم في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال الخولي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على

قناة صدى البلد: "المصري فاز رغم التحكيم الفاجر، كل قراراته عكسية، وتسبب في حالة عصبية لدى اللاعبين، سنرسل اعتراضا رسميًا عليه للاتحاد الأفريقي لكرة القدم".وتابع أن المصري لديه طموح لتحقيق شئ جيد للجماهير في بطولتي الكونفيدرالية والدوري، متمنيًا أن يهدي النادي لجماهيره بطولة الكونفيدرالية هذا الموسم.وواصل أن مجلس المصري فضل عدم السفر مع الفريق بسبب اجتماع الجمعية العمومية مؤكدًا أنها كانت احتفالية وتؤكد أن المصري لديه جمعية عمومية محترمة.