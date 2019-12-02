لاعبو انبي يحتفلون بعيد ميلاد حلمي طولان

احتفل الجهاز الفني لفريق انبي واللاعبين بالفريق الاول بعيد ميلاد حلمى طولان المدير الفني.
شهد الاحتفالية جميع اللاعبين وأفرادالجهاز الفني وسط تورته كبيرة توسطت الجميع.
واشاد حلمي طولان المدير الفني للفريقالبترولي باللفتة الطيبة من جانب اللاعبين مشددا على أن عيده الحقيقي وفرحته الكبيرة، مواصلة الانتصارات والعودة بالفريق الى مكانته المعروفة مع فرق الكبار في المقدمة.
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