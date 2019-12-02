لاعبو انبي يحتفلون بعيد ميلاد حلمي طولان

احتفل الجهاز الفني لفريق انبي واللاعبين بالفريق الاول بعيد ميلاد حلمى طولان المدير الفني. شهد الاحتفالية جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني وسط تورته كبيرة توسطت الجميع. الجهاز الفني وسط تورته كبيرة توسطت الجميع. واشاد حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي باللفتة الطيبة من جانب اللاعبين مشددا على أن عيده الحقيقي وفرحته الكبيرة، مواصلة الانتصارات والعودة بالفريق الى مكانته المعروفة مع فرق الكبار في المقدمة. البترولي باللفتة الطيبة من جانب اللاعبين مشددا على أن عيده الحقيقي وفرحته الكبيرة، مواصلة الانتصارات والعودة بالفريق الى مكانته المعروفة مع فرق الكبار في المقدمة.

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