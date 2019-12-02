المصري يسقط نواذيبو الموريتاني في عقر داره بريموناتدا مثيرة بكونفدرالية

فاز المصري البورسعيدي على نظيره نواذيبو الموريتاني، بثلاث أهداف مقابل هدف في لقاء مثير، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.
سجل النيجيري أوستن أموتو الهدف الأول للنسور الخضر بعد رأسية رائعة من عرضية مفتاح طقطق في الدقيقة 20، ثمعاود أوستين أموتو التسجيل في الدقيقة 63، قبل أن يسجل كريم العراقي هدف الفوز في الدقيقة، 90+1 بينما سجل أهداف الفريق الموريتاني كلا من بوبكر باجيلي وياسين الويلي فيا، في الدقائق 46، 55.
دخل المصري للمباراة المباراة بتشكيل مكون من : في حراسة المرمى: أحمد مسعود، في الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، سعيدو سيمبوري، بهاء مجدي، في الوسط: إيزي إيميكا وإسلام عطية، عماد فتحي، في الهجوم: مفتاح طقطق، حسن علي، أوستن أموتو
رفع المصري رصيده إلى 3 نقاط في بداية مشواره، ليتقاسم الصدارة مع بيراميدز الذي يملك نفس عدد النقاط بعدما فاز عصر اليوم على رينجرز النيجيري.
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