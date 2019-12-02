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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

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حسم التعادل السلبي، الشوط الأول، بين وأتلتيكو مدريد ،  خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـخامسة عشر من "الليجا".

كان شوط قوي من أتلتيكو مدريد أصحاب الأرض، وقام لاعبو الفريق بأكثر من

هجمة، من أجل تسجيل الهدف الأول، لكن باتت محاولاته بالفشل، بينما قدم فريق برشلونة شوطًا متواضعًا .

دخل الفريق الكتالوني المباراة بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري تير شتيجن

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في الدفاع: جونيور فيربو، جيرارد

بيكيه، كليمينت لينجليت، سيرجي روبريتو

في خط الوسط: أرثور، فرانكي دي يونج، إيفان راكيتيتش

في الهجوم: أنطوان جريزمان، لويس سواريز، ليونيل
بينما دخل أتلتيكو مدريد بتشكيل مكون من: يان أوبلاك في حراسة المرمى، في الدفاع: ساؤول، هيرموسو، فيليبي، تريبير، في خط الوسط: كوكي، توماس بارتي، هيريرا، كوريا، في الهجوم: ألفارو ، جواو فيلكس

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