بث مباشر | مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الليجا

ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر ومشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في قمة مباريات اليوم الأحد 1-12-2019، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الاسباني “لا ليجا”.

أتلتيكو مدريد عائد من خسارة موجعة على ملعب يوفنتوس بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا ويطمح لمصالحة أنصاره عندما يستضيف برشلونة اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتعادل أتلتيكو مدريد 1/1 في الجولة الماضية من الدوري الإسباني أمام نادي غرناطة ما أدى إلى تراجع حظوظه في المنافسة على لقب الليجا باحتلال المركز السادس برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد المتصدر من 14 مباراة.

ويبدو برشلونة المرشح للفوز على أتلتيكو مدريد اليوم، بعد المستوى المميز الذي قدمه في مباراة بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا نهاية الأسبوع الماضي، إذ فاز بثلاثة أهداف، كما انتصر خارج ملعبه أمام ليجانيس في الجولة الماضية من الليجا 1-2 بعد أن كان متأخرًا بهدف للنجم المغربي يوسف النصيري.

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البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

أتلتيكو مدريد 0-1 برشلونة

???? ملعب ميتروبوليتانو (مدريد)

انتهت

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث الكتابي “لحظة بلحظة” لمباراة القمة الإسبانية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة

???? محمود ماهر سيصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة للتعليق على هذا اللقاء من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365

⛈☔️ الأمطار تتهاطل بغزارة على ملعب المباراة “واندا متروبوليتانو” في العاصمة مدريد قبل هذا اللقاء الساخن

التشكيلة بعد قليل..

تشكيلة أتلتيكو مدريد اليوم: أوبلاك – ساؤول – هيرموسو – فيليبي – تريبير – كوكي – توماس – هيريرا – كوريا – موراتا – جواو فيليكس

أوبلاك – ساؤول – هيرموسو – فيليبي – تريبير – كوكي – توماس – هيريرا – كوريا – موراتا – جواو فيليكس تشكيلة برشلونة اليوم: تير شتيجن – جونيور فيربو – لينجليه – بيكيه – روبيرتو – راكيتيتش – دي يونج – أرثر – ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان

تير شتيجن – جونيور فيربو – لينجليه – بيكيه – روبيرتو – راكيتيتش – دي يونج – أرثر – ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان ????????‍♀️ يدير المباراة الحكم “لاهوز”

1″ ???? صافرة بداية اللقاء..

2″ ساؤول نيجيز يلعب اليوم على الرواق الأيسر لأتلتيكو مدريد وليس في خط الوسط!

5″ الكاميرات مركزة على النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذي يزور ملعب أتلتيكو مدريد – فريقه السابق – لأول مرة من بعد رحيله إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي..على كل حال سنرى ماذا سيقدم جريزمان وسط صافرات الاستهجان التي تطارده كلما لمس الكرة منذ صافرة البداية.

7″ ???? أوووووووو!! كرة في القائم الأيمن لمرمى برشلونة، كادت تكون هدف لولا انحراف الكرة بقليل لترتطم في القائم.

7″ ???? اللعبة الماضية بدأت من الظهير الإنجليزي تريبير الذي مرر عرضية نموذجية من الجهة اليمنى لتلمس مدافع برشلونة فيربو جونيور وتغالط تير شتيجن وتمر ليُبعدها القائم في اللحظة الأخيرة..أول فرصة حقيقية.

8″ ⚠️ بطاقة صفراء لمدافع أتلتيكو مدريد “توماس”

12″ برشلونة يبدأ الآن ممارسة هوايته المفضلة في تبادل الكرة من قدم لقدم على أمل تهدئة اللعب وامتصاص حماس أتلتيكو مدريد بعد البداية السريعة للمباراة من جانبهم.

18″ ⚠️ مدافع برشلونة جونيور فيربو يتلقى بطاقة صفراء

19″ ???? بأعجوووووووووووووووبة تير شتيجن يزيح هدف مؤكد لأتلتيكو مدريد

19″ ????????‍♂️ تريبير يتلقى كرة عرضية من الجهة اليسرى مررها جواو فيليكس داخل منطقة الجزاء، ليسدد الإنجليزي من لمسة واحدة وشتيجن يُخرجها بأعجوبة..وبسرعة ردة فعل مذهلة بالقدم، قد يكون تصدي المباراة!

21″ ⚠️ بطاقة صفراء ثانية لأتلتيكو مدريد من نصيب “أنخل كوريا”

25″ ???? هيكتور هيريرا يتلقى تمريرة على حافة منطقة جزاء برشلونة ويمهد لنفسه ثم يصوب بباطن القدم مقوسة رااااائعة تمر ببضع سنتيمترات جوار المقص الأيسر لمرمى شتيجن

27″ ???????? ???????? هناك احصائية عن التمريرات ظهرت على الشاشة، توضح فارق التأثير بين جواو فيليكس وميسي خلال الدقائق الـ 25 الأولى من المباراة، وطبعًا تصب في صالح جواو فيليكس الذي صنع فرصة مؤكدة للتسجيل ارتدت من العارضة ومرر ثلاث كرات فتح بهم اللعب، بينما ميسي مرر كرة واحدة فقط.

32″ ⚠️ قائد دفاع برشلونة جيرارد بيكيه يتلقى بطاقة صفراء

32″ ???? أربع ركنيات لأتلتيكو مدريد منذ بداية اللقاء، ولا ركنية لبرشلونة، يا لها من بداية ضاغطة وشرسة من دييجو سيميوني على إيرنيستو فالفيردي!

34″ أول ركنية في المباراة لبرشلونة، تحصل عليها ليونيل ميسي!!

35″ أووف! تنفيذ سيء جدًا للركلة الركنية من ميسي..هذا الذي ينقص برشلونة اليوم!

36″ ???? بووووووم سووووواريز يصوب بوجه القدم على يمين أوبلاك..بعد عملية ثنائية مذهلة مع أنطوان جريزمان على حدود منطقة جزاء الأتلتي.

40″ ???? أوووووووتش!! تريبير يمرر عرضية من ركنية وموراتا يرتقي فوق الجميع ويصووووووب الرأس قوووووية، لكن تير شتيجن من جديد يُبعدها بردة فعل مثالية بكفه!

42″ ???? بيكييييييه بالرأس!!! أووووووووووه… العارضة تُبعد رأسية نموذجية من بيكيه المتقدم لأداء الدور الهجومي أثناء تنفيذ أرثر لركلة ركنية، فرصة هائلة لبرشلونة، هي الأقرب للتسجيل.

45″ انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0-0

45″ العقدة مستمرة مع سيميوني..الأرجنتيني لم يفز على برشلونة في الملعب الجديد للأتلتي “واندا ميترو”، يتبقى 45 دقيقة لانهاء تلك العقدة، لكن لا يبدو أن الأمر بهذه السهولة خصوصًا مع صحوة برشلونة وعودته في أجواء المباراة خلال الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول.

???? طارق ذياب في ستوديو beIN Sports “تير شتيجن نجم المباراة في الشوط الأول بإمتياز، أنقذ كرات غريبة وصعبة، لماذا غريبة؟ لأن أرضية الملعب لا تساعد على الارتقاء والتمركز بشكل صحيح خصوصًا في الكرات المفاجئة التي لاحت لأتلتيكو مدريد”.

“تير شتيجن نجم المباراة في الشوط الأول بإمتياز، أنقذ كرات غريبة وصعبة، لماذا غريبة؟ لأن أرضية الملعب لا تساعد على الارتقاء والتمركز بشكل صحيح خصوصًا في الكرات المفاجئة التي لاحت لأتلتيكو مدريد”. ???? لخضر بريش في ستوديو beIN Sports “تير شتيجن اليوم كان حارس كرة يد وكرة قدم في آن واحد”.

“تير شتيجن اليوم كان حارس كرة يد وكرة قدم في آن واحد”. الآن نترككم مع استراحة قليلة ونعود بعدها لمواصلة نقل هذه المباراة لحظة بلحظة.

إلى الاستراحة ☕️????

45″ اهلاً بكم من جديد…الآن ينطلق الشوط الثاني

48″ ⛈ وضعية أرض الملعب تسوء مع مرور الوقت بسبب تهاطل الأمطار بغزارة

51″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب وسط برشلونة “إيفان راكيتيتش”

57″ أخطر فرصة في بداية الشوط الثاني من نصيب أتلتيكو مدريد، بعد انطلاقة سريعة لتوماس في هجمة مضادة قادها هيكتور هيريرا بمهارة عالية من قبل وسط ملعب برشلونة، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن جيدة بما فيه الكفاية لتضيع على حدود منطقة جزاء البرسا.

58″ ليونيل ميسي يركز لعبه اليوم على التواجد في عمق الملعب، ويترك الجهة اليمنى لروبيرتو..

60″ برشلونة تحسن كثيرًا في الشوط الثاني عما كان عليه في الشوط الأول، الفريق لا يخسر الكرة بسهولة، والانتشار أحسن على الطرفين..لكن لا يزال سواريز بعيد عن منطقة الجزاء وهذه مشكلة كبيرة، وجريزمان يختفي ويعود على فترات للظهور.

63″ عررررررضية رائعة من روبرتو من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على حدود منطقة جزاء الأتلتي، ولويس سواريز يسدد من لمسة واحدة بباطن القدم تذهب في يد أوبلاك سهلة.

65″ ⚠️ مدافع برشلونة ليجنليه يتلقى بطاقة صفراء، الآن ثلاثة من دفاع البرسا لديهم بطاقات ????..لو الأتلتي يلعب هجوم ممكن يتسبب في طرد أحد مدافعي البرسا!

66″ ???? أول تغيير في المباراة. سيميوني يسحب جواو فيليكس ويشرك فيتولو بعدف تنشيط الهجوم ومنح موراتا المزيد من المساحات

68″ مرتدة خطيرة لبرشلونة…ميسي يمرر إلى سواريز من العمق الدفاعي إلى الجهة اليسرى، وسواريز يمرر عرضية إلى اليمين نحو جريزمان الذي سدد من لمسة واحدة في المدرجات بعيدة..

69″ ???? حفيظ دراجي عبر beIN “لو كنت مكان فالفيردي لقمت بإخراجك الآن يا جريزمان”.

“لو كنت مكان فالفيردي لقمت بإخراجك الآن يا جريزمان”. 69″ ⚠️ بطاقة صفراء على فيتولو بعد نزوله بثلاث دقائق بسبب تدخله القوي على ميسي.

70″ ???? احتجاجات كبيرة في المدرجات على الحكم لاهوز لعدم اشهاره بطاقة صفراء ثانية ضد بيكيه بعد اعتراضه لطريق موراتا على خط التماس..والحكم يكتفي باحتساب خطأ ويشير باستمرار اللعب دون الاستعانة بتقنية VAR.

72″ أووووووووووووووووووووه!!! ماذا أضعت يا مورااااتا.. تمريرة في العمق الدفاعي للبرسا من هيكتور هيريرا نحو أنخل كوريا الذي يمرر من اليمين كرة على طبق من ذهب إلى موراتا الذي حاول وضع الكرة بكعب القدم بدلاً من تسديدها بشكل مباشر في الشباك، لتمر منه ويُبعدها سيرجيو روبرتو بأعجوبة من داخل منطقة الستة ياردات.

73″ المباراة على صفيح ساخن الآن..هجوم من هنا وهناك واحتجاجات في المدرجات وصافرات استهجان وسيميوني يتفاعل على خط التماس..

73″ ⚠️ بطاقة صفراء ضد مدافع أتلتيكو مدريد “فيليبي مونتيرو”.

73″ ???? نزول الفرنسي ليمار بدلاً من أنخل كوريا في تشكيلة أتلتيكو مدريد.

74″ ???? مشاركة التشيلي آرتورو فيدال بدلاً من أرثر في خط وسط برشلونة.

78″ تدخل عنيف للغاية من فيتولو لجيرارد بيكيه يتسبب في إصابته..إصابة خطيرة على ما يبدو في الركبة!

79″ بعد قليل تأتيكم صور الإصابة

80″ ???? بيكيه حاول التحامل على نفسه والعودة إلى أرض الملعب..لكنه لم يتمكن من الوقوف لأكثر من دقيقة وطلب التغيير.

83″ ???????? تغيير إضطراري للإصابة، الفرنسي أومتيتي يأخذ مكان جيرارد بيكيه في تشكيلة برشلونة.

86″ ⚽️ جووووووووووول…المنقذ! ليونيل ميسي يُسجل الهدف الأول لبرشلونة، العقدة مستمرة مع سيميوني أمام برشلونة في ملعب واندا!

86″ ???????????? ليو ميسي مرررررررر…وراوغ بانسيابية من الجهة اليمنى ليدخل إلى عمق دفاع الأتلتي..ويمرر نحو لويس سواريز الذي أعادها إليه بتمهيد مثالي، ليصووووووب ميسي بباطن القدم مفاجئة على يمين الحارس أوبلاك الذي ارتمى عليها دون جدوى، يا لها من تسديدة ذكية وسريعة وحاسمة من الليو..

87″ ???? سيميوني يستخدم آخر أوراقه بنزول رينار لودي بدلاً من هيكتور هيريرا الذي استنفذ تمامًا!

شاهد هدف ميسي