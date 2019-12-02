تقرير | 6 عوامل رئيسية تحدد سعر لاعب كرة القدم في الميركاتو

عوامل كثيرة تُحدد سعر لاعب كرة القدم في الميركاتو الصيفي والشتوي، وفي هذا التقرير يحاول موقع الخليج 365 استكشاف تلك العوامل معكم.

البداية ستكون مع عامل السن وهو أحد أهم العوامل، فلا يمكن أن يكون سعر لاعب ما مهما كانت مهاراته وشهرته يزيد سعره عن المألوف بعد بلوغه الـ 34 عامًا.

حالات معدودة فقط التي حدث فيها وانتقل لاعب كبير السن بمبلغ ضخم، مثل فان بيرسي من آرسنال إلى مانشستر يونايتد عام 2012، وكريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس عام 2018.

سنعرج بعد ذلك للحديث عن مدة العقد ثم مركز اللاعب والاحصائيات الفنية التي تقودها شركة أوبتا، ومن ثم سنلقي الضوء على دور وكلاء اللاعبين ومواقع التواصل الاجتماعي.

1- عامل السن

كلما كان سن اللاعب يتراوح ما بين 19 إلى 28 عامًا، كلما كانت فرص انتقاله بمبلغ ضخم أكبر، وفي بعض الحالات ينتقل لاعب تحت سن الـ 19 عامًا بمبلغ فلكي، وهذا ما حدث مع واين روني عندما انضم لصفوف مانشستر يونايتد صيف 2004 بمبلغ فاق الـ 35 مليون جنيه إسترليني وعمره وقتها لم يكن يتجاوز الـ 18 عامًا.

وتكرر نفس المشهد مؤخرًا مع الموهبة البرتغالية “جواو فيليكس” بانتقاله من بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

2- مدة العقد

طبعًا إذا زادت مدة عقد اللاعب مع ناديه عن ثلاث سنوات فلا بد أن ترتفع بالضرورة قيمته السوقية لتزيد الضعف على الفريق الشاري.

يُعد نادي مانشستر سيتي أكثر أندية العالم في الخمس سنوات الأخيرة تقديمًا للعقود طويلة الأمد للاعبيه، ويأتي من بعده كل من “بايرن ميونخ وريال مدريد وتشيلسي وبرشلونة وليفربول”، ولهذا يُعد لاعبيهم الأغلى في الوقت الراهن بسبب مدة العقود من جهة ولانخفاض معدل الأعمار من جهة أخرى.

في الميركاتو الصيفي 2019 أضطر برشلونة لانفاق ما يزيد عن 75 مليون يورو لشراء لاعب خط الوسط الدولي الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام بسبب امتداد عقده مع أياكس لمدة ثلاث سنوات، ووافق اللاعب الذي لم يتجاوز بعد عامه ال20 على عقد مدته ستة أعوام دفعة واحدة بعد انضمامه للبرسا!.

ويؤكد خبراء موقع ترانسفير ماركت العالمي أن زيادة السنوات المتبقية في عقد لاعب كرة القدم مع ناديه يرفع سعره على الأندية الراغبة في التوقيع معه بنسبة 80٪.

3 – المركز

من أكثر الأمور التي تؤثر في قيمة اللاعب بصورة مباشرة هو مركزه، لسنوات طويلة كان المهاجم وصانع الألعاب هما الأغلى في عالم كرة القدم أكثر من حراس المرمى والمدافعين والأظهرة والأجنحة.

لكن في السنوات الأخيرة حدثت نُدرة في قلوب المدافعين الأقوياء الذين يمكن الاعتماد عليهم، لهذا اشترى ليفربول من ساوثامبتون المدافع الهولندي “فيرجل فان دايك” بمبلغ 78 مليون جنيه إسترليني، واشترى مانشستر يونايتد من ليستر سيتي المدافع الإنجليزي “هاري ماجواير” بمبلغ 80 مليون جنيه إسترليني.

وفي الفترة من 2010 إلى 2014 كانت أسعار الأظهرة أعلى من أسعار المهاجمين والأجنحة، فحدث انتقال لوك شو ذو الـ 18 عامًا فقط من ساوثامبتون إلى مانشستر يونايتد بـ 30 مليون جنيه إسترليني، وقبلها بفترة انتقل ألكساندر كولاروف من لاتسيو إلى مانشستر سيتي بـ 28 مليون جنيه إسترليني، ومؤخرًا انتقل كايل ووكر من توتنهام إلى مانشستر سيتي بـ 50 مليون إسترليني.

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وقد يتكرر نفس السيناريو بأسعار مضاعفة مع أندرو روبرستون – ظهير ليفربول – المطلوب بأكثر من 70 مليون إسترليني في ريال مدريد لما يتمتع به من إمكانيات تخول له خلافة مارسليو في الجهة اليسرى للنادي الملكي.

4- الاحصائيات الفنية

لا شك أن الأرقام والاحصائيات الرقمية للاعب تلعب دورًا هامًا لتحديد سعره، وإلا لما اهتمت كبرى المواقع والشبكات الإخبارية بعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة والتدخلات ونسبة الحفاظ على نظافة الشباك، وعدد مرات التمشيط الصحيح بالنسبة للمدافعين.

ويولي عشاق كرة القدم اهتمامًا كبيرًا بالأرقام والاحصائيات الخاصة بكل لاعب أكثر من أي وقت مضى في زمن مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وانستاجرام.

5- وكلاء اللاعبين

للوكيل دور بارز وبارز جدًا في تحديد سعر الصفقة، كلما كان رئيس النادي يتمتع بعلاقة قوية بوكلاء اللاعبين، كلما حظى بفرصة ضم أفضل اللاعبين، لكن عليه تسديد العمولة الخاصة بالوكيل أولاً.

في عام 2012 رفض وكيل أعمال إدين هازارد نقله إلى مانشستر يونايتد بمبلغ 32 مليون جنيه إسترليني بسبب رفض السير أليكس فيرجسون لدفع 6 ملايين جنيه إسترليني كعمولة للوكيل، ليتحول مستقبل اللاعب إلى تشيلسي.

يعد الثنائي خورخي مينديز ومينو رايولا أبرز وكلاء اللاعبين حول العالم ولذا تحرص الأندية على التعامل معهما بصفة دائمة عند فتح سوق الانتقالات الصيفية بسبب إدارتهما لأعمال عدد ضخم من اللاعبين المشاهير في كرة القدم ولأبرز اللاعبين الصاعدين حول العالم.

يعمل مع خورخي مينديز ومينو رايولا نخبة من أهم الكشافين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وعلى مدار الموسم يحصل هؤلاء الكشافة على رواتب خاصة وبدل تنقلات من شركتي مينديز ورايولا، للبحث عن مواهب جديدة ولتقييم مستويات بعض اللاعبين الذين تحتاجهم أشهر الأندية، وكل تلك التكاليف الخاصة بفريق العمل تضاف في نهاية المطاف إلى قيمة صفقة انتقال كل لاعب.

6- السوشيال ميديا

هل سعر اللاعب المميز “فنيًا” مثل سعر اللاعب المميز “فنيًا وإلكترونيًا”؟ في سنوات مضت، الإجابة نعم، لكن هذه الأيام فالإجابة بكل تأكيد “لا” وألف لا.

شهرة اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستاجرام ونسبة عدد متابعيه على تلك المواقع بات يُضاعف من سعر صورته في وسائل الإعلام العالمية وبالتالي يرفع من قيمته السوقية ومن قيمته عند إبرام عقود الإعلانات مع كبرى الشركات.

تلك المسألة باتت من الأجزاء الرئيسية في الميركاتو كل موسم، اللاعب المعروف على المواقع الإلكترونية الجديدة والمعروفة بـ “السوشيال ميديا” يضمن للأندية شهرة أوسع أكثر من ضم لاعب معروف في منطقة جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

عندما يبدأ أي وكيل لاعبين مفاوضاته مع أي فريق عالمي الآن، يذكر قصة السوشيال ميديا وعقود الرعاية والشركات المهتمة باللاعب الذي يُدير أعماله، وما سيَدره على فريقه الجديد من مكاسب، قبل التحدث عن مركزه واحصائياته الرياضية وما إلى ذلك من أمور فنية.