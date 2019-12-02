إغلاق مدارس وإلغاء مباريات كرة قدم في إيران بسبب أرتفاع حدة تلوث الهواء

أعلن مكتب حاكم طهران ووزارة التعليم الإيرانية اليوم الأحد إغلاق رياض الأطفال والمدارس في العاصمة طهران وغيرها من المدن الكبرى بسبب الإرتفاع الحاد في تلوث الهواء.
وتم فرض حظر على حركة الشاحنات في المدن الكبيرة، وجرى إلغاء العديد من مباريات كرة القدم التي كانت مقررة اليوم.
ونصحت وزارة الصحة الأطفال وكبار السن بالبقاء في منازلهم.
تجدر الإشارة إلى أن مشكلة تلوث الهواء أصبحت منذ سنوات إحدى أخطر المشكلات التي تشهدها البلاد، وتعلن وزارة الصحة كل عام وفاة الآلاف نتيجة لذلك.
وتعد السيارات وسيلة تنقل رئيسية في إيران، خاصة في ظل وجود نقص في وسائل النقل العامة.
وكثيرا ما يتم إغلاق المدارس في المدن الإيرانية الكبرى بسبب الضباب الدخاني.
تجدر الإشارة إلى أن يوم الأحد من أيام العمل في إيران.
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