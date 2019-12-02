إحصائية تأريخية لمواجهات منتخبنا الوطني مع نظيره العراقي

يسجل التاريخ أفضلية كبيرة للمنتخب العراقي خلال مواجهاته مع نظيره اليمني في مختلف البطولات، علمًا بأنهما لعبا سويًا مرتين في بطولة الخليج، وفازت كتيبة أسود الرافدين فيهما.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة اليمن في لقاء تحصيل حاصل غدًا الإثنين، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في خليجي 24، حيث ضمن الأول تأهله للدور نصف النهائي، فيما ودّع الثاني البطولة.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة التقى المنتخب العراقي نظيره اليمني في 18 مباراة، حيث فازت كتيبة أسود الرافدين 16 مباراة، وتعادلا سويًا مرة واحدة، وفاز منتخب اليمن مرة واحدة أيضًا.

وسجّل المنتخب العراقي في الشباك اليمنية 49 هدفًا، فيما أحرز المنتخب اليمني في الشباك العراقية 10 أهداف.

التقرير التالي يرصد الإحصائية الكاملة لمواجهة المنتخبين العراقي واليمني:

- 1965 (دورة الألعاب العربية الرابعة في القاهرة): فاز منتخب العراق (6-0).

- 1973 (كأس فلسطين الثانية في ليبيا): فاز العراق (2-0).

- 1974 (مباراة دولية ودية في اليمن): خسر العراق (2-0).

- 1976 (كأس أمم آسيا في ايران): فاز منتخب العراق (1-0).

- 1980 (تصفيات أولمبياد موسكو في بغداد): فاز منتخب العراق (3-0).

- 1989 (بطولة الصداقة والسلام في الكويت): فاز العراق (6-2).

- 1993 (تصفيات كأس العالم في الأردن): فاز العراق (6-1).

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- 1993 (تصفيات كأس العالم في الصين): فاز المنتخب العراقي (3-0).

- 2004 (مبارة دولية ودية في الإمارات): فاز منتخب العراق (3-1).

- 2010 (بطولة غرب آسيا السادسة في الأردن): فاز منتخب العراق (2-1).

- 2011 (تصفيات كأس العالم في أربيل): فاز العراق (2-0).

- 2011 (تصفيات كأس العالم في الإمارات): التعادل السلبي يحسم اللقاء.

- 2013 (خليجي 21 في البحرين): فاز منتخب العراق (2-0).

- 2013 (مباراة دولية ودية في لبنان): فاز منتخب العراق (3-2).

- 2016 (تصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو): فاز العراق (2-0).

- 2017 (خليجي 23 في الكويت) فاز منتخب العراق (3-0).

- 2019 (كأس أمم آسيا في الإمارات): فاز العراق (3-0).

- 2019 (بطولة غرب آسيا التاسعة في كربلاء): فاز منتخب العراق (2-1).

المصدر: موقع كووورة