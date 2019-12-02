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رياضة | ملخص مباراة - أتلتيكو مدريد 0 × 1 برشلونة | الدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص مباراة - أتلتيكو مدريد 0 × 1 | والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطي فريق برشلونة الإسباني نظيره أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الليجا، في معقل الأخير "واندا ميتروبوليتانو".

وأحرز ليونيل نجم وقائد برشلونة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86، ليكسر عقدته في هذا الملعب، الجديد والذي لم يستطع التسجيل به منذ استضافة أتلتيكو مدريد للفرق به.

وبهذه النتيجة قد إرفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة ليستعيد صدارة الليجا، بينما تراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز السادس برصيد 25 نقطة.

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