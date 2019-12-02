رياضة | موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بالليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بالليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع فريق برشلونة فوزًا ثمينًا من مضيفه أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا) بالموسم الحالي 2019 – 2020، وأقيمت المباراة على ستاد "واندا ميتروبوليتانو" معقل الاتليتي.

وجاء هدف برشلونة الوحيد عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، بعد تسديدة قوية من علي حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أوبلاك، ليفوز البرسا 1-0.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلي 31 نقطة ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني متفوقا على ريال مدريد بفارق الأهداف، بينما يحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 30 نقطة، وتوقف رصيد أتليتكو مدريد عند 25 نقطة بالمركز السادس في جدول الليجا الاسبانية.

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موعد مباراة برشلونة القادمة:

يخوض فريق برشلونة مواجهة سهلة نسبيًا ضد فريق ريال مايوركا ستقام على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، يوم السبت الموافق السابع من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وستقام مباراة برشلونة وريال مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي.

وستذاع مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا يوم السبت المقبل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإسباني والدوريات العالمية والبطولات الرياضية الكبري، كما سيوفر موقعنا الخليج 365 الرياضي بث مباشر بجودة فائقة للمباراة.