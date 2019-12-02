رياضة | عاجل .. إصابة نجم برشلونة أمام أتليتكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. إصابة نجم برشلونة أمام أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض نجم نادي برشلونة للإصابة في أسفل القدم أمام تادي أتليتكو مدريد في المباراة التي تجمع الفريقين في أضار منافسات الدوري الإسباني الممتاز.
وفي الدقيقة 82 نزل المدافع الفرنسي اومتيتي بدلاص لجيرارد بيكيه بعد تعرضه لإصابة قوية في ركبته في مباراته امام أتليتكو مدريد في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.
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وخرج المدافع جيرارد بيكيه من المباراة متألما بركبته وتلقى العلاج خارج اللقاء في أخر دقائق من المواجهة.
وفي الدقيقة 82 نزل المدافع الفرنسي اومتيتي بدلاص لجيرارد بيكيه بعد تعرضه لإصابة قوية في ركبته في مباراته امام أتليتكو مدريد في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.
وتضمنت تشكيل برشلونة كلًا من :-
حراسة المرمى : روبيرتو - بيكيه - لينجليت - جونيور .
خط الوسط : فرانكي دي يونج - راكيتيتش - أرثور .
خط الهجوم : أنطوان جريزمان - ميسي - لويس سواريز .