رياضة | سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار صالح جمعة لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي الجدل بسبب اختفائه في الفترة الماضية وخروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

وخرج صالح جمعة من حسابات المدير الفني للفريق الأحمر في المباريات الماضية بسبب زيادة وزنه وتحفظ فايلر على مستواه الفني في التدريبات الجماعية.

وكشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الأهلي أن غياب صالح جمعة عن الصورة في النادي الأحمر يرجع بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في تدريبات القلعة الحمراء.

Advertisements

وقال المصدر إن صالح جمعة يعاني من إصابة في العضلة الضامة لذلك خرج من حسابات المدير الفني للفريق الأحمر رينيه فايلر في مباريات الدوري الممتاز في الفترة الماضية.

وتابع :"صالح جمعة مصاب في العضلة الضامة ويحاول الجهاز الفني تجهيزه للاستفادة منه في المباريات القادمة خاصة اللقاءات الحاسمة".

وأوضح أن صالح جمعة لاعب مهم للمدير الفني فايلر في الفترة القادمة، مشيراً أن الأخير لن يرحل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأشار إلى بقاء صالح جمعة مع الفريق تمهيداً للاستفادة منه فنياً مع الأهلي وفقاً لرؤية فايلر.