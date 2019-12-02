رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة المدوية تقترب من البيرنابيو واستفزاز جديد من محيط نجم الفريق ورحيل منتظر للفتى الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة المدوية تقترب من البيرنابيو واستفزاز جديد من محيط نجم الفريق ورحيل منتظر للفتى الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 1 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها استفز منتخب ويلز إدارة ريال مدريد وجمهوره على طريقه نجم الفريق الويلزي جاريث بيل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- سلاح خفي يمكن ريال مدريد من حسم المباريات



كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يمتلك سلاحاً خفياً يساعده على حسم العديد من المباريات في الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن هذا السلاح الفتاك يكمن في الانسجام المميز بين نجم الوسط الألماني توني كروس وقلب الدفاع سيرجيو راموس في المباريات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كروس يتفاهم بشكل جيد مع راموس في الملعب وظهر ذلك واضحًا في مباراة الفريق الماضية أمام ديبورتيفو ألافيس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الألماني كروس صنع هدف الملكي الأول في مرمى ألافيس على رأس راموس لتثبت ثنائية راموس وكروس أنها واحدة من أكثر الأسلحة الفعالة والفتاكة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان هذا الموسم.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه بشكل إجمالي أسفر الانسجام بين راموس وكروس في الملعب عن تسجيل 12 هدفاً لمصلحة ريال مدريد ليتعافى النجم الألماني من سوء المستوى الذي لازمه الموسم الماضي ويعود بشكل مؤثر في كتيبة اللوس بلانكوس مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن راموس ألقى ملف الرحيل عن الميرينجي والرحيل للدوري الصيني خلف ظهره وأصبح يركز في المباريات وظهرت نتيجة ذلك مع الفريق في المباريات في الفترة الأخيرة.

وأعرب الألماني توني كروس نجم ريال مدريد أمس عن سعادته بالوصول للمباراة رقم 250 مع ريال مدريد وذلك عقب الفوز على ديبورتيفو ألافيس في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني اليوم.

وقال كروس في تصريحات لوسائل الإعلام محتفلًا بهذا الرقم:"هناك العديد من المباريات الرائعة في مواسمي الستة هنا، آمل أن نحقق المزيد من النجاحات، أنا سعيد بالفوز اليوم".

وذكرت التقارير الصحفية أن كروس وصل في موسمه السادس مع الميرنجي إلى 161 فوز مع الملكي محققًا 12 لقب منهم 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وشارك كروس في 164 مباراة في الدوري الإسباني و61 في دوري أبطال أوروبا و11 في كأس ملك إسبانيا و7 في مونديال الأندية و4 في كأس السوبر الإسباني و3 في السوبر الأوروبي.

وصنع كروس مع ريال مدريد حتى الآن 48 تمريرة حاسمة بالإضافة إلى أنه سجل 16 هدفًا مع الفريق.

وتلافى رجال المدرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حدوث مفاجأة جديدة في بطولة الدوري الإسباني، بالفوز بصعوبة على ديبورتيفو ألافيس بمعقله ملعب ميندوزروزا، في إطار الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف.

جاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الثاني، حيث تقدم سيرخيو راموس في الدقيقة 52، ثم تعادل لوكاس بيريز لألافيس في الدقيقة 64، قبل أن يسجل داني كارفخال هدف الفوز للنادي الملكي في الدقيقة 69.

- نجم ريال مدريد يحدد وجهتين للرحيل في الميركاتو الشتوي

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد لن يستمر طويلاً مع الملكي وذلك عقب عودته إلى الفريق في الصيف الماضي بعد أن قضى موسمين على سبيل الإعارة في بايرن ميونخ الألماني.



وأفادت شبكة El desmarque الإسبانية بأن آرسنال مستعد لتقديم 35 مليون جنيه إسترليني من أجل الفوز بخدمات خيمس رودريجيز.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن النجم الكولومبي يفضّل الرحيل إلى إنتر ميلان أو باريس سان جيرمان في حال رحيله عن صفوف الملكي في الفترة المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية في الشهر الماضي بأن ريال مدريد الإسباني مازال متمسكاً برغبته في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الملكي يسعى منذ الصيف الماضي لضم بوجبا وذاك وفقًا لرغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لكن المفاوضات فشلت واستمر بوجبا في صفوف المان يونايتد.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد مستعد لعرض ثنائي الفريق خيمس رودريجيز وماريانو دياز على مسئولي إدارة الشياطين الحمر بالإضافة إلى 73 مليون جنيه إسترليني من أجل الفوز بخدمات بوجبا.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد سيقدم عرضه هذا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وشارك خيمس رودريجيز في تسع مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم وربما يحتاج أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لخدماته من أجل تدعيم قوة فريقه في الثلث الأخير.

كما سيعزز ماريانو هجوم مانشستر يونايتد وذلك عقب رحيل كلا من روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي وقد يثبت أنه بديلاً جيدًا لماركوس راشفورد.

- منتخب ويلز يستفز ريال مدريد على طريقة جاريث بيل



كشفت وسائل إعلام عالمية أن المنتخب الويلزي عاد مرة أخرى لاستفزاز نادي ريال مدريد وجمهوره على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بسبب قرعة بطولة يورو 2020.

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وذكرت وسائل الإعلام العالمية أن قرعة كأس الأمم الأوروبية أوقعت منتخب ويلز في المجموعة الأولى برفقة كلا من إيطاليا وتركيا وسويسرا.

ونشر منتخب ويلز تغريدة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر مستنسخا فكرة العبارة الشهيرة "ويلز .. جولف .. مدريد"، وذلك بنشر صورة العلم ومعها تعليق "باكو .. باكو .. روما" ليسخر من الميرينجي وعشاقه.

وأشارت التقاير العالمية إلى أن المنتخب الويلزي سيواجه منافسيه سويسرا وتركيا في باكو بينما سيصطدم بأسياد الدفاع في عاصمتهم.

واحتلت هذه العبارة مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام الإسبانية بعد مبالغة صاحب الـ30 عامًا في رفع اللافتة المدون عليها الكلمات الثلاث في احتفاله الهستيري بتأهل منتخبه إلى اليورو.

وذكرت وسائل الإعلام أن جمهور الريال اعتقد أن إدارة النادي ستردع نجم توتنهام السابق بعقوبة قاسية كي لا يكرر تصرفه المستفز مرة أخرى إلا أن الجميع تفاجأ بتعامل زين الدين زيدان وإدارة النادي مع الموقف وكأنه شيئًا لم يكن.

وأوضحت التقارير العالمية أن سبب تجاهل الإدارة معاقبته من أجل الحفاظ على قيمته السوقية وأيضًا للاعتماد عليه ليظهر بمستوى جيد على أمل أن يتلقى عرضًا جيدًا في الميركاتو الشتوي.

وأشارت التقارير العالمية إلى أن بيل كان على أعتاب الرحيل عن السانتياجو بيرنابيو في الصيف الماضي بعد سماعه تصريحات صادمة من قبل زيدان كان مفادها أن النادي لم يعد بحاجة لخدماته ولولا عدم اتفاق فلورنتينو بيريز مع مسئولي النادي الصيني الذي طلب ضمه لرحل قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

- تقارير.. إدارة ريال مدريد كانت تفضل مورينيو عن زيدان



كشفت تقارير انجليزية اليوم الأحد أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز كانت تفضل التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو في أول الموسم لعدم ارتباطه بأي نادي بدلا من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للنادي الملكي.

وقالت صحيفة صن الإنجليزية الشهيرة أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز عرضت على البرتغالي جوزيه مورينيو تقاضي 12 مليون إسترليني، لعدم قيادة أي فريق هذا الموسم وانتظار رحيل الفرنسي زين الدين زيدان وأراد مسؤولو ريال مدريد أن يكون مورينيو بديلًا جاهزًا يتم التعاقد معه على الفور في حالة إقالة زيدان.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة الي أنه تم عقد اجتماع يوم 21 أكتوبر الماضي بالعاصمة الانجليزية لندن وجمع بين جوزيه مورينيو والوكيل بيني زاهافي ولكن غادر المدير الفني البرتغالي الاجتماع مقتنعًا بأنه المرشح الرئيسي لتولي تدريب توتنهام ولذا رفض أي عرض يقدمه نادي ريال مدريد الإسباني.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة:" ريال مدريد الإسباني لم يكن النادي الوحيد الذي رغب في التعاقد مع جوزيه مورينيو هذا الموسم، ولكن كانت هناك محاولات من بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي وليون الفرنسي بالإضافة إلى جوانجزو إيفرجراند الصيني، والذي عرض 40 مليون إسترليني سنويًا خالية الضرائب ولكن فضل جوزيه مورينيو تولى القيادة الفنية لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بشكل رسمي خلفًا لماوريسيو بوكيتينو الذي تم إقالته بسبب سوء النتائج مع الفريق اللندني.

- ريال مدريد في الطريق لضم صفقة مدوية



وأشارت التقارير أن نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا إقترب من الإلتحاق بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ويغيب بوجبا عن صفوف الفريق منذ نهاية سبتمبر الماضي بسبب الإصابة، إلا أن التقارير الواردة من إنجلترا تؤكد تمارض بوجبا، وعدم رغبته في مواصلة اللعب بقميص مانشستر يونايتد.

ويعد صاحب الـ 27 عاماً رغبة قديمة للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، الذي حاول ضمه في الميركاتو الصيفي الماضي.

وإصطدمت رغبة ريال مدريد بطلبات مانشستر يونايتد المرتفعة، حيث طلبت إدارة مانشستر يونايتد مبلغ 150 مليون يورو للتخلي عن نجم يوفنتوس السابق، وهو ما رفضته إدارة نادي ريال مدريد.

- بعد التعثر أمام نيوكاسل.. جوارديولا يتمسك بضم لاعب ريال مدريد



تمسك الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي برغبته في ضم اللاعب الدولي الاسباني فرانسيسكو إيسكو صانع ألعاب نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذالك بعد التعثر أمام نيوكاسل في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وذكرت تقارير اسبانية أن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي طلب التعاقد مع مواطنه فرانشيسكو إيسكو لاعب فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي واصبح ايسكو من أهم الأولويات النادي الإنجليزي في سوق الإنتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير لتعزيز خط وسط الفريق الهجومي الذي يعاني هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " ودوري أبطال أوروبا.

- ريال مدريد يغري آرسنال للتخلي عن نجم الفريق



يحاول نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع واحد من نجوم نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الجابوني بير إيمريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

وكشفت التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد ينوي تقديم مبلغ مالي ضخم يصل إلى 70 مليون يورو بالإضافة إلى الكولومبي خاميس رودريجيز إلى نادي أرسنال للموافقة على بيع أوباميانج في يناير القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي أرسنال يرغب بالفعل في التعاقد مع خاميس رودريجيز في يناير القادم لتدعيم مركز الوسط في الفريق وكان قد رصد مبلغ 30 مليون يورو لضم اللاعب.

- ريال يجهز عرضه الأول لضم نجم بايرن ميونخ



يفكر نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع واحد من نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادم.

وأكدت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع النمساوي دافيد ألابا الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم ألابا في الشتاء القادم لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق الفترة القادمة.

وكشفت الشبكة أن نادي ريال مدريد يجهز عرض بقيمة 50 مليون يورو لتقديمه إلى نادي بايرن ميونخ لضم ألابا في يناير القادم.

وسينتظر نادي ريال مدريد رد نادي بايرن ميونخ على العرض المقدم منه لضم ألابا في الشتاء القادم.