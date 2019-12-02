رياضة | جدول مباريات الأهلي السعودي في شهر ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات الأهلي السعودي في شهر ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق أهلي جدة السعودي مباريات فريقهم في ديسمبر الذي سيخوض فيه مبارتين فقط في الدوري السعودي.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة بالتساوي مع كلا من أصحاب المركزين الأول والثاني على الترتيب.

خاض أهلي جدة حتى الآن 10 مباربات، فاز في 6 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين. سجل الأهلي السعودي 18 هدف في الدوري حتى الآن ومني مرماه ب 9 أهداف.

يقود السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك السابق أهلي جدة هذا الموسم، وغالباً ما تكون تشكيلة الفريق كالتالي :-

Advertisements

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعيد المولد ومحمد خبراني وعبدالباسط هندي وحسين عبدالغني

خط الوسط: جوزيف دي سوزا الفيس ساريتش ويوسف بلايلي وحسين المقهوي

خط الهجوم: عمر السومة ودجانيني تفاريس

* الدوري السعودي للمحترفين :

- الخميس 19 ديسمبر 2019 : الأهلي وضمك

- الخميس 26 ديسمبر 2019 : الشباب والأهلي