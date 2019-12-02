رياضة | الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات مع أحمد رمضان بيكهام من أجل الاتفاق على عودته من جديد في الموسم المقبل عقب التألق مع المنتخب الأوليمبي.

وساهم أحمد رمضان بيكهام في تتويج المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في مصر ، بالإضافة إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويحاول الأهلي استعادة جهود أحمد رمضان بيكهام ناشئ الفريق السابق ولاعب وادي دجلة الحالي بعد نهاية الموسم الجاري.

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ورحل أحمد بيكهام عن الأهلي لصفوف وادى دجلة ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شراء بيكهام والذي يقدم مستويات جيدة منذ رحيله عن الأهلي.

ويحق للنادي الأهلي استعادة بيكهام بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته في الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه في كل موسم يتأخر الأهلي في طلبه، في الوقت الذي لن يستطيع أي نادٍ آخر الدخول في صفقة شرائه إلا في حالة رفض الأهلي التعاقد مع اللاعب.

ويحق للأهلي استعادة بيكهام في الموسم الجديد مقابل 15 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذي وقع عليه ناديا الأهلي ودجلة، إلا أن اللاعب رفض التوقيع عليه لتدخل الإدارة الحمراء في الوقت الحالي في مفاوضات مع اللاعب لإقناعه بتفعيل البند تمهيداً لعودته من جديد للقلعة الحمراء.