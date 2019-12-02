رياضة | أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 1/12/2019: حسم موقف ميتشو.. تصريح ناري من أحمد عيد.. تحدي حجم إصابة الونش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 1/12/2019: حسم موقف ميتشو.. تصريح ناري من أحمد عيد.. تحدي حجم إصابة الونش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحديد موقف ميتشو مع الزمالك

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور موقف الصربي ميتشو المدير الفني للنادي خلال الفترة القادمة.

وقرر مجلس إدارة الزمالك خلال اجتماعه اليوم رسميا استمرار ميتشو مع الفريق ورفض رحيله عن الفريق خلال الفترة القادمة نهائيا.

محمد صلاح يكشف حقيقة عودته لتدريب الزمالك

أكد محمد صلاح مدرب منتخب السويس والزمالك السابق، أن إدارة القلعة البيضاء لم تتواصل معه من أجل قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الخسارة القوية التي تعرض لها الفريق من منافسه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة جاءت ضمن المرحلة الأولى من منافسات الجولة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش في مباراة الزمالك ضد مازيمبي

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كشف الدكتور أسامه محمد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم إصابة محمود الونش مدافع الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة مازيمبي الكونغولي، في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد طبيب الفريق، أن إصابة الونش هي عبارة عن ضد في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي، على أن يتم خضوعه للفحص الطبي فور العودة إلى القاهرة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه.

أحمد عيد يكشف حقيقة دعم لاعبي الزمالك لإستمرار ميتشو

أكد أحمد عيد لاعب الزمالك السابق ومدرب فريق جولدى الحالى، أن لاعبي الزمالك لديه أزمة بعيدة عن الفنيات ولكنها أزمات آخرى وهى أسباب تراجع مستوى لاعبى الفريق الابيض الفترة الماضية و الهزيمة اليوم أمام مازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا .

ونشر عيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر " اللاعيبة بتدعم ميتشو ضد الادارة .. مش واخدين أوامر وبيوضحو ان المشكلة مادية ونفسية !! " .

تعرف على طاقم تحكيم الزمالك أمام أول أغسطس

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي بدوري أبطال افريقيا.

ويضم طاقم التحكيم كل من الرواندي هاكيزيمانا ويساعده كل من الموزمبيقي أرسني مارينجوني والغيني سيديبي سيديكي والبوروندي باسيفيك ندابهاوينمانا حكمًا رابعًا.