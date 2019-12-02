اونلاين | «يلا شوت لايف» NOW Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش برشلونة

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KOORA STAR موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيف ثقيل علي نظيره اتليتكو مدريد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الليجا الإسبانية فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد اليوم YALLA SHOOT، بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة اليوم KOORA GOAL.

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KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني

يستضيف ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا مباراة قوية بين برشلونة وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد الإسبانى KOORA STAR.

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