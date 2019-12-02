اونلاين | "كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بدون تقطيع H

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بدون تقطيع H والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد الآن على قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت على beIN CONNECT.

(24) - كاد المكسيكي هيكتور هيريرا أن يخدع دفاع برشلونة وحارسه تير شتيغن بتسديدة مرت قريبة من المرمى.

(20) - المدافع هيرموسو يجد نفسه خالياً من الرقابة منفرداً بتير شتيغن الذي قام بتصدي الموسم وأبعد الكرة عن مرماه.

Advertisements

- بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المواجهة بدا برشلونة عاجزاً على بناء الهجمة أو الاحتفاظ بالكرة، فيما كان أتلتيكو أكثر اصراراً على زيارة شباك شتيغن.

(7) - فيتولو يتسلّل على الجهة اليسرى لدفاع برشلونة ويلعب عرضية زاحفة اصطدمت بجونيور فيربو ثم أبعدها القائم حارماً أتلتيكو من هدف التقدم.

- النادي الكتالوني يبحث عن تحقيق 3 نقاط ثمينة تعيده إلى مشاركة الصدارة مع غريمه ريال مدريد، فيما يتطلع اتلتيكو إلى تحقيق الفوز للباقء قريباً من المقدمة.