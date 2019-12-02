اونلاين | رابط مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش برشلونة اليون بدون تقطيع مجا

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* مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد :

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يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وهم في المركز الرابع برصيد 25 نقطة. يعاني الروخيبلانكوس هذا الموسم، حيث تعادل مع غرناطة في الجولة الماضية بالإضافة إلى هزيمته في دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي.

وعلى الجانب الآخر، يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة ويسعى للفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل الضغط على غريمه ريال مدريد المتصدر لجدول الليجا مؤقتًا برصيد 31 نقطة.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن

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خط الدفاع : جونيور فيربو - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - موسى واجو

خط الوسط : آرتور - فرينكي دي يونج - راكيتيتش

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

أما أتلتيكو مدريد فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : يان أوبلاك

خط الدفاع : ساؤول - هيرموسو - مونتيرو - تريبيير

خط الوسط : كوكي - بارتي - هيريرا - كوريا

خط الهجوم : فيتولو - ألفارو مورات

* يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد :

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