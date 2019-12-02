اونلاين | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن النجم الأرجنتيني المتألق ليونيل ميسي لاعب برشلونة، من تسجيل هدفًا رائعًا وعالميًا ليقود الفريق الكتالوني لتحقيف فوز غالِ ومثير على حساب مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، اليوم الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
هدف المباراة الوحيد سجله ميسي في الدقيقة 86 إثر تسديدة يسارية سكنت شباك حارس الروخي بلانكوس أوبلاك والذي لم يستطيع أن يتصدي لها.
بهذا الفوز استعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد، فيما تجمد رصيد أتلتيكو عند 25 نقطة في المركز الخامس.
ونرصد لكم فيما يلي ترتيب جدول الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم :-
1- برشلونة 31 نقطة.
2- ريال مدريد 31 نقطة.
3- إشبيلية 30 نقطة.
4- ريال سوسيداد 26 نقطة.
5- أتليتك بلباو 26 نقطة .
6- أتليتكو مدريد 25 نقطة.
7- خيتافي 24 نقطة.
8- فالنسيا 23 نقطة.
9- أوساسونا 22 نقطة.
10- غرناطة 21 نقطة.
11- ليفانتي 20 نقطة.
12- ريال بيتيس 19 نقطة.
13- فياريال 18 نقطة.
14- ألافيس 18 نقطة.
15- بلد الوليد 18 نقطة.
16- إيبار 15 نقطة.
17- مايوركا 14 نقطة.
18-سلتا فيجو 13 نقاط.
19- إسبانيول 9 نقاط.
20- ليجانيس 6 نقاط.