اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر Barc

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يسعى نادي برشلونة لتوجيه ضربة جديدة إلى أتلتيكو مدريد عندما يلتقي الفريقان في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، في قمة مباريات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الاسباني "الليجا"، برصيد 28 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع، برصيد 25 نقطة، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة.

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

وستشهد المباراة عودة أنطوان جريزمان مهاجم منتخب فرنسا إلى بيته القديم الذي انتقل منه لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة أثارت جدلاً واسعاً.

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ولعب أنطوان جريزمان ضمن صفوف اتلتيكو مدريد لمدة 5 مواسم، خاض خلالها 180 مباراة وسجل 92 هدفاً قبل أن ينتقل لصفوف برشلونة الذي سجل معه 5 أهداف في 17 مباراة بمختلف المسابقات.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة فى الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يلقى جريزمان إستقبالاً عدائياً من جانب جماهير اتلتيكو مدريد، في الوقت الذي يسعى فيه لمواصلة تألقه مع برشلونة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه خلال مشاركته في مباراة بوروسيا دورتموند الالماني التي أقيمت الاربعاء الماضي بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3 – 1.

وفي هذه المباراة هز جريزمان الشباك للمرة الأولى في دوري الأبطال الأوروبي بقميص برشلونة بهدف صنعه ميسي اختتم به برشلونة ثلاثيته أمام الفريق الألماني.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة الاحتفاظ بصدارة الدوري الاسباني من جهة، وتوسيع الفارق مع اتلتيكو مدريد إلى 6 نقاط من جهة أخرى، علماً بأن البارسا يمتلك مباراة مؤجلة مع غريمه التقليدي برشلونة.\