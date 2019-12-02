شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقود برشلونة لاسقاط أتلتيكو والعودة لصدارة الليجا والان مع التفاصيل

الإثنين 2 ديسمبر 2019 نجح نادي برشلونة في تحقيق انتصار صعب وثمين على حساب منافسه أتلتيكو مدريد، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإسباني.

Advertisements جاء الهدف عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى الدقيقة 86 من خلال جملة رائعة مع الأوروجوياني لويس سواريز ليسددها على طريقته الخاصة داخل شباك الحارس أوبلاك. واستعاد برشلونة صدارة ترتيب البطولة، التي فقدها أمس السبت لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على الفريق الملكي، الذي تراجع للمركز الثاني.

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