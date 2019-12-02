بالأرقام نابولي ينهار مع كارلو أنشيلوتي والاقالة في انتظاره .

الأحد 1 ديسمبر 2019

واصل نابولي سقوطه المعتاد أمام منافسه في الكالتشيو هذا الموسم، بهزيمته الأخيرة أمام بولونيا في ملعبه وسط جمهوره بالسان باولو بهدفين مقابل لاشيء ضمن إطار الجولة الرابعة من منافسات الكالتشيو.



كارلو أنشيلوتي فشل في تحقيق الانتصار علي بولونيا للمرة الثانية علي التوالي وفشل في تحقيق الانتصار مع نابولي للمرة السادسة علي التوالي محليا والمرة الثامنة في كافة المسابقات .

السقوط المحلي لأبناء الجنوب

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منذ 41 يوم وبالتحديد في يوم 19اكتوبر 2019 لم يستطع أبناء الجنوب تحقيق الثلاث نقاط في اي مواجهة محلية عقب انتصارهم الاخير في الجولة الثامنة علي حساب الصاعد حديثا هيلاس فيرونا بهدفين مقابل لاشيء.

لعب نابولي ٦ مباريات في الكالتشيو بعد هذا الانتصار تعادل في أربع لقاءات(سبال _ اتالانتا _ جنوي _ ميلان) وهزم في مباراتين ( روما _ بولونيا).

تعثر اوروبي ايضا من قبل كتيبة كارلو أنشيلوتي

علي جانب آخر لم يستطع نابولي الفوز في اخر مواجهتين بدورى الابطال أمام سالزبورغ النمساوي وليفربول الانجليزى حيث تعادل الفريق الإيطالي في مباراتين لتصبح عدد المباريات متجمعة دون انتصار ٨ لقاءات محلية واوروبي