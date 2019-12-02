الامارات | ريجيكامب: فابيو ليما أفضل لاعب في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب: فابيو ليما أفضل لاعب في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، بمردود «الإمبراطور» أمام عجمان، أول من أمس، في كأس الخليج العربي، والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتأهل إلى ربع النهائي لمواجهة شباب الأهلي، بينما أشاد بأداء اللاعب البرازيلي فابيو ليما، وإحرازه ثلاثة أهداف، واصفاً إياه بأنه أفضل لاعب في الإمارات.

وقال ريجيكامب في مؤتمر صحافي: «ما قدمه ليما أمام عجمان يؤكد وجهة نظري دوماً تجاهه بأنه أفضل لاعب في دوري الخليج العربي»، موضحاً: «أي مدرب بالتأكيد يرى لاعبيه هم الأفضل من وجهة نظره، ولكننا إذا شاهدنا مباريات الوصل الماضية، سنرى أن ليما يقوم بكل شيء لخدمة (الإمبراطور)، إذ إنه قائد حقيقي في الملعب، يركض ويقاتل، والأهداف التي يحرزها ليست من فراغ».

وأضاف: «أعترف بأن الوصل كانت لديه العديد من الفرص الأخرى التي لم نستغلها ونحرزها أهدافاً، ولكن هذه ليست مشكلة بالنسبة لي، لأن جميع اللاعبين ساندوا فابيو ليما حتى يحرز ثلاثة أهداف ونحقق الفوز، ونتأهل إلى ربع النهائي».

وواصل المدرب الروماني إشادته بأداء فابيو ليما، وقال: «عقب كل مباراة نقوم بتحليل أداء ليما، إذ إنه يركض من تسعة إلى 10 كيلومترات، ويبذل جهداً كبيراً من أجل الفريق، وإحرازه للأهداف بسبب الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها، لذلك يستحق أن يكون أفضل لاعب في الإمارات، وحتى في المرحلة السيئة التي كان يمر بها الوصل، لا يمكن القول إن اللاعب البرازيلي فقط كان مستواه متراجعاً، ولكن الفريق بأكمله كان يحتاج إلى التطوير».

وأشاد ريجيكامب بأداء الوصل، وقال: «أقول (مبروك) للاعبين، لأننا حققنا الأهم، وهو التأهل إلى دور الثمانية، خصوصاً أننا تخطينا مرحلة صعبة، ومن اليوم سنبدأ الاستعداد لمواجهة شباب الأهلي التي لن تكون مباراة سهلة بالتأكيد، ويجب أن نكون جاهزين، لأن كل شيء يمكن حدوثه، وإذ حققنا الفوز وتأهلنا إلى نصف النهائي سنكون سعداء، أما إذا خسرنا فلا توجد مشكلة».

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ورداً على سؤال حول عدم استغلال طرد لاعب عجمان حسن زهران في الشوط الأول، قال: «كنت أتمنى عدم طرد زهران، لأننا لعبنا أمام عجمان في الدوري، والمنافس تعرض أحد لاعبيه للطرد، وخسرنا، إذ أرى أنه عندما تلعب أمام فريق بـ10 لاعبين، لا يتغير شيئاً في المباراة».

وعن موعد عودة البرازيلي ويلتون سواريز، قال: «سيبدأ التدريبات مع الفريق خلال الأيام المقبلة، وسنرى مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة الوصل مع شباب الأهلي، بينما سنتابع حالة اللاعب يوسف أحمد، بعدما تعرض للإصابة في المكان نفسه الذي أجرى فيه عملية جراحية سابقاً».

الرمادي: تعاملنا مع مباراة الوصل على أنها «ودية»

أبدى مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، رضاه عن مردود «البرتقالي» أمام الوصل في كأس الخليج العربي، رغم خسارة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، موضحاً أن الجهاز الفني تعامل مع هذه المباراة على أنها مباراة ودية استعداداً لاستئناف دوري الخليج العربي، عقب خوض المنتخب الوطني منافسات «خليجي 24». وقال الرمادي في مؤتمر صحافي، إن عجمان قدم مباراة كبيرة، رغم النقص العددي بسبب طرد حسن زهران في الشوط الأول، لافتاً إلى أن الجهاز الفني دفع بعدد كبير من اللاعبين البدلاء، الذين لم يشاركوا في المباريات الماضية.

وأضاف: «عجمان سيخوض فترة صعبة في المرحلة المقبلة، وسنلعب ست مباريات في 19 يوماً، منها خمس في الدوري، ومباراة في كأس رئيس الدولة، ونتمنى أن نكون جاهزين لهذه المرحلة التي ستكون نتائجها مؤثرة».