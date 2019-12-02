الامارات | ماركولاس يحصد كأس الاتحاد الدولي لقفز الحواجز في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن ماركولاس يحصد كأس الاتحاد الدولي لقفز الحواجز في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الفارس البرتغالي جواو ماركولاس، وجواده «غلاموور إي اس» (ثماني سنوات) بكأس بطولة الاتحاد الدولي لقفز الحواجز، التي نظمها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، واختتمت أول من أمس، تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والاتحاد الدولي للفروسية، وتضمنت 11 شوطاً من فئة «النجمتين»، وشوطين من فئة «النجمة الواحدة» لخيول القفز الصغيرة عمر ست وسبع سنوات.

شهد فعاليات البطولة وتوّج الفائزين مدير عام نادي العين للفروسية رئيس البطولة، محمد راشد الناصري، ومدير البطولة، علي فاروق، وترأس لجنة التحكيم الدولي الإماراتي خليل إبراهيم.

وفي منافسة بطولة كأس الاتحاد بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وبحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، تنافس 22 فارساً وفارسة، ونجح في إكمال الجولة الرئيسة البرتغالي جواو ماريا، بالجواد «غلاموور إي اس» (ثماني سنوات) في زمن بلغ 46:58 ثانية، والشيخة لطيفة آل مكتوم بالفرس «بشارة» (ثماني سنوات) في زمن بلغ 49:77 ثانية، ومحمد الكميتي والفرس «إينا فا دو» في زمن بلغ 48:45 ثانية، برصيد أربع نقاط جزاء.

وفي منافسة الجائزة الكبرى المصغّرة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، على حواجز ارتفاعها 140 سم، نجح ثلاثة من 21 فارساً وفارسة في إكمال الجولة الرئيسة من دون خطأ، وتألق الفارس الإماراتي الشاب عمر عبدالعزيز المرزوقي، ونال كأس المركز الأول بصحبة الفرس «كونكورديا»، وأكمل التمايز في زمن بلغ 35:79 ثانية، وتوّج بكأس المركز الثاني البرتغالي جواو ماركولاس، وجاء ثالثاً الإماراتي حميد عبدالله المهيري.