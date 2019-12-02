الامارات | «كونغرس المبارزة» يعتمد «العربية» لغة رسمية في اجتماعاته

شكرا لقرائتكم خبر عن «كونغرس المبارزة» يعتمد «العربية» لغة رسمية في اجتماعاته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق الاتحاد الدولي للمبارزة على الطلب المقدم من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، بإدراج اللغة العربية كلغة رسمية باجتماعات الاتحاد الدولي.

وعقد الاتحاد الدولي للمبارزة، أول من أمس، اجتماعه السنوي للجمعية العمومية بمدينة لوزان السويسرية، وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد الدولي، اليشير عثمانوف، وحضره رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، ورؤساء اتحادات 138 دولة عضو بالاتحاد الدولي للمبارزة. وترأس وفد اتحاد الإمارات للمبارزة، المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، كما ضم الوفد الأمين العام للاتحاد، الدكتورة هدى المطروشي، والمدير التنفيذي، إبراهيم خالد.

وقال بيان صحافي صادر عن اتحاد الإمارات للشطرنج: «إدراج اللغة العربية كلغة رسمية باجتماعات الاتحاد الدولي للمبارزة نجاح غير مسبوق يحسب لرئيس الاتحاد العربي، الذي تبنى هذه المبادرة، التي من شأنها إعلاء مكانة اللغة العربية في المحافل الرياضية».

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات، تصدرتها اعتماد قرارات المكتب التنفيذي، واعتماد التقارير المالية والموازنة التقديرية لعام 2020، وكذلك بعض التعديلات الخاصة بقانون اللعبة.

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كما اعتمد الاجتماع انضمام سلطنة عُمان للاتحاد الدولي للمبارزة، لتصبح العضو رقم 156 بالاتحاد، تتويجاً لجهود اللجنة العُمانية للمبارزة، التي تلق كامل الدعم من قبل الشيخ سالم القاسمي.

واعتمد الاجتماع اجندة البطولات الدولية للأعوام الثلاثة المقبلة، حيث طلب الاتحاد الدولي للمبارزة من دولة الإمارات استضافة بطولة الشباب والناشئين لعام 2022. وستقام بطولة الشباب والناشئين لعام 2020 في الولايات المتحدة الأميركية، فيما ستستضيف القاهرة بطولة عام 2021، وكذلك بطولة العمومي، وهي المرة الأولى التي تنظم فيها الدولة نفسها بطولتين للعالم في فئتين مختلفتين في العام نفسه، واعتمد الاتحاد الدولي استضافة بلغاريا بطولة الأساتذة.

سالم القاسمي: قرار تاريخي

عبّر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، عن سعادته بقرارات الجمعية العامة للاتحاد الدولي، واصفا قرارها باعتماد اللغة العربية بأنه قرار تاريخي، نتج عن جهود كبيرة بذلها الاتحاد العربي في حشد التأييد اللازم له. وعبّر عن اعتزازه بطلب الاتحاد الدولي للمبارزة من دولة الإمارات استضافة بطولة العالم للشباب والناشئين 2022 في الإمارات.

وأكد في بيان صحافي: «هذا الطلب يترجم المكانة المرموقة لدولة الإمارات لدى أسرة الاتحاد الدولي للمبارزة، خصوصاً بعد تنظيم بطولتي العالم لسلاح الآيبيه للفتيات في دبي العامين الماضيين، وكذلك استضافة اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي 2017 في دبي، وكان للحدثين أكبر الأثر في نفوس وقناعة أعضاء الاتحاد الدولي بقدرة الدولة على تنظيم كبريات الفعاليات الرياضية».