الامارات | آمنة نعمان تحرز برونزية البطولة العربية للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نعمان تحرز برونزية البطولة العربية للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت لاعبة المنتخب الوطني ونادي دبي للشطرنج، آمنة نعمان، الميدالية البرونزية في البطولة العربية للشطرنج السريع، المقامة حالياً في مدينة مستغانم الجزائرية. وتمكنت البطلة الإماراتية من جمع خمس نقاط في سبع جولات، فيما نالت الميدالية الذهبية الجزائرية صابرين الأطرش، برصيد 6.5 نقاط، وجاءت مواطنتها رانيا ناصر، في المركز الثاني برصيد ست نقاط. وعلى مستوى الرجال حقق لاعب المنتخب الوطني ونادي دبي للشطرنج، سعيد إسحاق، المركز الرابع في بطولة السريع، بعدما حقق خمس نقاط من سبع جولات، فيما فاز بالمركز الأول الجزائري محمد حدوش، بست نقاط، وجاء في المركز الثاني الأردني عيسى رأفت، وحلّ ثالثاً الجزائري بلال بالحسن. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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