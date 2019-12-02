الامارات | «الأبيض» يبحث عن بطاقة التأهل لنصف نهائي «خليجي 24»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يبحث عن بطاقة التأهل لنصف نهائي «خليجي 24» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون المنتخب الوطني مطالباً بالفوز والحصول على النقاط الثلاث في مواجهة المنتخب القطري، اليوم، ليضمن التأهل إلى مرحلة نصف نهائي بطولة «خليجي 24»، وستنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

ويدخل المنتخبان المباراة وكل منهما يملك ثلاث نقاط من الفوز على اليمن، فيما خسرا في مواجهة العراق صاحب الصدارة الذي حسم تأهله إلى نصف النهائي، وسيكون التعادل في مصلحة أصحاب الأرض، لتفوقهم بفارق الأهداف.

وواصل «الأبيض» تحضيراته لهذه المباراة عقب مواجهة العراق، حيث أجرى تدريباً استشفائياً خفيفاً بالصالة بعد المباراة بيوم واحد، وأدى تدريبه الرئيس أمس، ليكون قد أكمل إعداده للقاء الذي يدخله بفرصة واحدة وهي الفوز ولا خيار سواه.

من جانبه، عكف الجهاز الفني على دراسة منافسه من خلال مشاهدة مباراتيه في البطولة، لوضع الاستراتيجية المناسبة التي تمكن «الأبيض» من تحقيق هدفه من المباراة، ويدرك المدرب وجهازه المعاون ونجوم المنتخب صعوبة المهمة، وضرورة القتال بقوة من أجل المحافظة على حظوظ المنتخب في مواصلة المشوار.

من جانبه، وعد مهاجم المنتخب الوطني، أحمد خليل، ببذل كل الجهد الممكن خلال مباراة اليوم لتحقيق الفوز، الذي يضمن تأهل المنتخب إلى مرحلة نصف النهائي، مؤكداً أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المباراة، وضرورة تحقيق النتيجة المطلوبة، وسيقاتلون طوال الـ90 دقيقة، ولن يدخروا أي جهد في سبيل إسعاد الجماهير الإماراتية.

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وأشاد خليل بالأجواء التي تسود أروقة المعسكر، واصفاً إياها بالجيدة والمحفزة، على الرغم من الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام العراق، مقدماً شكره للجهاز الفني والإداري على العمل الكبير الذي يقوم به في تهيئة أفضل الظروف للاعبين، ودعمه المستمر لهم في الأوقات الصعبة، وهو الأمر الذي يساعدهم على تعزيز ثقتهم بأنفسهم، ويجعلهم قادرين على مواصلة المشوار.

الحمادي: بطاقة التأهل موجودة في الملعب

قال مدافع المنتخب الوطني، خليفة الحمادي، إن فرصة «الأبيض» في التأهل إلى مرحلة نصف النهائي لاتزال قائمة، وأن بطاقة التأهل موجودة في الملعب، وعلى اللاعبين الأداء بقوة لتحقيق الفوز على المنافس، وتأمين عبور المنتخب إلى المرحلة المقبلة.

وأفاد خليفة الحمادي بأن مثل هذه المباريات دائماً ما تكون صعبة، لأن كل منتخب يسعى للتأهل، ويخطط لمواصلة مشواره في البطولة، لافتاً إلى أن كل طرف سيبذل أقصى ما يملك ليفوز ويكون هو صاحب بطاقة العبور، متمنياً أن يحالف التوفيق نجوم «الأبيض» في تحقيق النتيجة التي تؤهل المنتخب إلى نصف النهائي.

وأوضح اللاعب الشاب أن الروح المعنوية في أوساط اللاعبين عالية، والجميع حريصون على تقديم كل ما يملكون من أجل التأهل، مشيراً إلى أن الخسارة الأخيرة أمام العراق في الجولة الثانية صعّبت المهمة أكثر، وجعلت منتخبنا يدخل المباراة بخيار وحيد هو الفوز، مضيفاً أن صعوبة المباراة تزيدهم عزيمة وإصراراً، وتدفعهم لبذل مزيد من الجهد لخطف بطاقة التأهل.

خاض المنتخب أمس تدريبه الرئيس استعداداً لمباراة اليوم.