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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرتغال وفرنسا وألمانيا في مجموعة واحدة في بطولة أوروبا 2020
الأحد 1 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
وقعت البرتغال حاملة اللقب في مجموعة واحدة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2020 مع فرنسا وألمانيا، آخر بطلتين لكأس العالم، فيما وصفها يواخيم لوف مدرب ألمانيا بأنها مجموعة الموت بعد قرعة معقدة اقيمت في بوخارست.
وتلعب إنجلترا ضد كرواتيا في إعادة للدور قبل النهائي لكأس العالم بينما حصل المرشحون الآخرون على قرعة أسهل في البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا وتقام في 12 دولة.
وخطفت المجموعة السادسة، التي تقام في ميونيخ وبودابست، الأنظار بوجود فرنسا والبرتغال وألمانيا والفائز من الملحق رقم 1 أو 4.
لكن ما سيخفف من وطأة الأمر هو صعود أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بالإضافة إلى الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.
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