شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: «الترفيه» ستواصل تكريم النجوم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ خلال كلمته الخاصة التي ألقاها في حفل اعتزال لاعب الهلال والمنتخب السعودي ياسر القحطاني عن تكفل هيئة الترفيه بحفل اعتزال لاعب الهلال وقائده الحالي محمد الشلهوب مع فريق عالمي في حال قرر الاعتزال، يذكر أن اللاعب محمد الشلهوب هو أكثر لاعب سعودي في تحقيق البطولات بـ(32) بطولة.
وطلب آل الشيخ من نجمي الكرة السعودية خالد مسعد وسعيد العويران التواصل مع هيئة الترفيه لإقامة حفل اعتزال يليق بحجم مسيرة النجمين، لافتاً إلى أنه طلب من هيئة الترفيه دراسة إقامة حفلي اعتزال مسعد والعويران.
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