شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: «الترفيه» ستواصل تكريم النجوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

أعلن ‏رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ خلال كلمته الخاصة التي ألقاها في حفل اعتزال لاعب الهلال والمنتخب السعودي ياسر القحطاني عن تكفل هيئة الترفيه بحفل اعتزال لاعب الهلال وقائده الحالي محمد الشلهوب مع فريق عالمي في حال قرر الاعتزال، يذكر أن اللاعب محمد الشلهوب هو أكثر لاعب سعودي في تحقيق البطولات بـ(32) بطولة.

وطلب آل الشيخ من نجمي الكرة السعودية خالد مسعد وسعيد العويران التواصل مع هيئة الترفيه لإقامة حفل اعتزال يليق بحجم مسيرة النجمين، لافتاً إلى أنه طلب من هيئة الترفيه دراسة إقامة حفلي اعتزال مسعد والعويران.