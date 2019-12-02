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بالإضافة إلى مباراة بيدفيست ويتس وحوريا الغيني، سان بيدرو ونادي برادو، المصري البورسعيدي ونواذيبو الموريتاني، وحسنية أغادير وإنيمبا النيجيري.

ونستعرض في السطور التالية نتائج مباريات الكونفدرالية اليوم : ​نتائج مباريات الكونفدرالية اليوم ​فاز بيراميدز على إينوجو رينجرز النيجيري بنتيجة 3-1. ​تعادل موتيما بيمبي الكونغولي أمام زاناكو الزامبي 1-1. ​تعادل النصر الليبي مع دجوليبا المالي 1-1. ​حقق نهضة بركان المغربي انتصاراً كبيراً على إدجوبي البنيني بنتيجة 3-0. ​تعادل بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي أمام حوريا الغيني 0-0. ​تعادل سان بيدرو الكوت ديفواري أمام نادي بارادو الجزائري 0-0. انتصر المصري البورسعيدي على فريق نواذيبو الموريتاني 3-2. ​فاز حسنية أغادير المغربي على إنيمبا النيجيري 2-0. جدة - عمرو شويل شهد يوم الاحد 1-12-2019 إقامة 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث لعب بيراميدز ضد إينوجو رينجرز النيجيري، وموتيما بيمبي ضد زاناكو الزامبي، والنصر الليبي ضد دجوليبا المالي، نهضة بركان ضد إدجوبي.بالإضافة إلى مباراة بيدفيست ويتس وحوريا الغيني، سان بيدرو ونادي برادو، المصري البورسعيدي ونواذيبو الموريتاني، وحسنية أغادير وإنيمبا النيجيري.

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