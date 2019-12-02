شكرا لقرائتكم محمد الخولي: المصري فاز على نواذيبو رغم التحكيم الفاجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هاجم محمد الخولي نائب رئيس المصري، حكم مباراة الفريق البورسعيدي أمام نواذيبو الموريتاني اليوم في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية: "المصري فاز رغم التحكيم الفاجر، كل قراراته عكسية، وتسبب في حالة عصبية لدى اللاعبين، سنرسل اعتراضا رسميًا عليه للاتحاد الأفريقي لكرة القدم".
وتابع أن المصري لديه طموح لتحقيق شئ جيد للجماهير في بطولتي الكونفيدرالية والدوري، متمنيًا أن يهدي النادي لجماهيره بطولة الكونفيدرالية هذا الموسم.
وواصل أن مجلس المصري فضل عدم السفر مع الفريق بسبب اجتماع الجمعية العمومية مؤكدًا أنها كانت احتفالية وتؤكد أن المصري لديه جمعية عمومية محترمة.
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