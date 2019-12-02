شكرا لقرائتكم مونشنغلادباخ يحافظ على صدارته برباعية في مرمى فرايبورغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز بريل إيمبولو هدفين وصنع هدفا آخر وأهدر ركلة جزاء ليقود بوروسيا مونشنغلادباخ للفوز 4-2 على ضيفه فرايبورغ في مباراة متقلبة يوم الأحد ويحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق نقطة واحدة.
وبدأ صاحب الأرض بقوة وافتتح التسجيل عبر ماركوس تورام في الدقيقة الثالثة لكن فرايبورغ، الذي خسر مرة واحدة في آخر تسع مباريات في الدوري، أدرك التعادل بهدف جوناتان شميد من ركلة حرة بعد ذلك بثلاث دقائق.
ووضع إيمبولو الكرة في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل قبل أن يسدد تورام في القائم لمونشنغلادباخ.
وكما حدث في الشوط الأول كانت بداية مونشنغلادباخ الأفضل بعد الاستراحة ومنحه إيمبولو البالغ عمره 22 عاما التقدم في الدقيقة 46 بعد تمريرة من باتريك هيرمان ثم أهدر ركلة جزاء بعد ذلك بدقيقتين. لكنه عوض خطأه سريعا ورد الجميل إلى هيرمان إذ صنع الهدف الثالث لزميله في الدقيقة 51. وقلص الفريق الضيف الفارق بهدف لوكاس هولر وسعى لإدراك التعادل قبل أن يعيد إيمبولو تقدم مونشنغلادباخ بفارق هدفين في الدقيقة 71.
ويملك مونشنغلادباخ 28 نقطة متقدما بنقطة واحدة على رازن بال شبورت لايبزيج فيما تراجع فرايبورج للمركز السادس وله 22 نقطة.
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