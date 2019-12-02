أليكس كونور يفوز بسباق كأس فورمولا 4

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج السائق أليكس كونور بالمكاسب الأكبر في السباق الثاني الحافل بالأحداث الدراماتيكية من جولة كأس فورمولا4 الإمارات، التي تقام على حلبة مرسى ياس.

وتصدر البريطاني الشاب السباق بعد حادث اصطدام جمع صاحبي المركزين الأولين عند المنعطف 12 خلال اللفة الأولى من السباق، وتسبب حادث الاصطدام ما بين سيارتي آمنة القبيسي الفائزة بالسباق الأول من هذه الجولة مع سيارة السائق الإيطالي نيكولا مارينانجيلي بخروج سيارة الأمان وعلى مسار السباق لفترة مطولة.

وبالرغم من الضغط الكبير الذي فرضه السائق الأردني مناف حجاوي، حافظ أليكس على أدائه القوي وموقعه في صدارة السباق ليعبر خط النهاية متقدمًا على سائق فريق دراجون رايسينج بفارق 1.6 ثانية. وكان يومًا مخيبًا للآمال للسائقتين الإماراتيتين حمدة وآمنة القبيسي، فقد تسبب تحطم الجناح الأمامي لسيارة حمدة في منتصف السباق بدخولها إلى منطقة الصيانة لتغييره، مما أسفر عن تراجعها في ترتيب السباق لتحل في المركز 11.

أما مارينانجيلي فقد تابع سباقه ليحل في المركز 12.