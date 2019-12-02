هزاع بن زايد: «الفورمولا 1» يمد جسور التلاقي بين الدول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أرمين ساركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، الذي يزور البلاد لحضور منافسات جائزة الاتحاد الكبرى للطيران للفورمولا 1.

ورحب سمو الشيخ هزاع بن زايد بأرمين ساركيسيان، مشيداً بعلاقات التعاون الوطيدة والراسخة بين الدولتين الصديقتين، معرباً سموه عن بالغ سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي ضمن حدث مميز هو الفورمولا 1؛ ذلك الحدث الرياضي الدولي الذي يستقطب إليه العالم أجمع، مجسداً مكانة العاصمة أبوظبي في استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، وفي أن تكون جسراً للقاء والتفاعل الإيجابي بين الدول والشعوب.

بدوره، عبر رئيس جمهورية أرمينيا عن اعتزازه البالغ بلقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مشيداً باستضافة أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا الحدث الرياضي والسياحي الكبير.

حضر اللقاء، جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، وعمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، ومهير مكردوميان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة.