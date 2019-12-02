هاميلتون.. بطل تاريخي في جائزة أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح البريطاني لويس هاميلتون أول سائق يحقق النقاط في جميع السباقات في موسم واحد منذ مايكل شوماخر في 2002، حيث تمكّن من إنهاء موسم 2019 بطريقة مذهلة عقب فوزه أمس بسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي.

انطلق هاميلتون من المركز الأول إذ حافظ عليه من دون منافسة تذكر من المنافسين وبالتالي نجح في تحقيق فوزه الخامس على حلبة ياس وال11 في الموسم الحالي وال84 في مسيرته الاحترافية في سباقه ال250، بعدما أحكم قبضته على السباق منذ البداية حتى النهاية، متقدما على سائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، وفيراري شارل لوكلير من إمارة موناكو.

وعن مجريات السباق، ظهرت سيطرة السائق البريطاني واضحة بفوزه بالسباق بفارق بلغ أكثر من 17 ثانية عن ماكس فيرشتابن الذي استطاع حسم معركته على المركز الثالث في بطولة السائقين لصالحه بعد تجاوزه لشارل لوكلير خلال اللفات الأخيرة على الرغم من مواجهته لبعض المتاعب مع وحدة الطاقة، ويواجه لوكلير إمكانية خسارة مركزه بعدما قررت لجنة الحكام فتح تحقيق بشأن مخالفة فيراري لكمية الوقود في سيارته.

وأثنى مرسيدس على أداء سائقه بلسان مهندس الحلبة الخاص بهاميلتون، بيتر بونينجتون مخاطباً إياه بالقول: «قيادة رائعة، جديرة ببطل للعالم. بدا وكأنك لم تستخدم دواسة الوقود أو حتى تعرق».

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فما كان من بطل العالم السداسي إلا أن رد التحية قائلاً: «يمكنني أن أؤكد لك، أني أتصبب عرقاً».

وختم هاميلتون الموسم بأفضل طريقة ممكنة بعدما أضاف إلى النقاط ال25 التي تمنح للفائز، نقطة أسرع لفة خلال السباق، واقترب أكثر من الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات المسجل باسم أسطورة رياضة الفئة الأولى الألماني ميكايل شوماخر (91).

ورفع سائق مرسيدس رصيده في صدارة ترتيب السائقين إلى 413 نقطة، متقدماً بفارق 87 نقطة عن زميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل رابعاً بعدما انطلق من المركز الأخير برغم تسجيله ثاني أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية إثر تبديل محرك سيارته، فيما ضمن فيرشتابن المركز الثالث برصيد 278 نقطة.

ولدى الصانعين رفع فريق «الأسهم الفضية» رصيده في الصدارة إلى 739 نقطة، أمام فيراري (504) وريد بول (417).

وخلف رباعي المقدمة أكمل كل من سائق فيراري الثاني الألماني سيباستيان فيتل، ألكسندر ألبون (ريد بول)، المكسيكي سيرخيو بيريز (رايسينج بوينت)، البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين)، الروسي دانييل كفيات (تورو روسو) وسائق ماكلارين الاسباني كارلوس ساينز المراكز العشرة الأولى.