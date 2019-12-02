شكرا لقرائتكم خبر عن مونشنجلادباخ يتصدر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بقي بوروسيا مونشنجلادباخ في صدارة ترتيب الدوري الألماني عقب فوزه الثمين 4 - 2 على ضيفه فرايبورج . وارتفع رصيد مونشنجلادباخ، إلى 28 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة على لايبزج. وتلقى فريق بايرن ميونيخ، أول خسارة له تحت قيادة هانسي فليك المدير الفني المؤقت، إثر سقوطه على أرضه ووسط ملعبه أمام باير ليفركوزن 1 - 2. وتقدم باير ليفركوزن بهدف ليون بايلي، وتعادل توماس مولر لبايرن ميونيخ وأضاف بايلي الهدف الثاني.

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