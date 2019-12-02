«الأبيض» يواجه قطر بخيار الفوز وحده لضمان نصف النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون منتخب الإمارات الوطني، مطالباً بالفوز والحصول على النقاط الثلاث في مواجهة العنابي القطري في السادسة والنصف مساء اليوم، ليضمن التأهل إلى نصف نهائي بطولة خليجي 24 المقامة حالياً في الدوحة.

ويدخل المنتخبان المباراة وكل منهما يملك ثلاث نقاط من الفوز على اليمن، فيما خسرا في مواجهة العراق صاحب الصدارة الذي حسم تأهله إلى نصف النهائي، ويتفوق المنتخب القطري على «الأبيض» بفارق الأهداف، وهو ما يعني أن التعادل سيكون في مصلحة أصحاب الأرض، لذلك فإن منتخبنا مطالب بالفوز وحده.

وواصل منتخبنا تحضيراته للمباراة المهمة عقب مواجهة العراق؛ حيث أجرى تدريباً استشفائياً خفيفاً، وأدى تدريبه الرئيسي يوم الأحد، ليكون قد أكمل إعداده للقاء الذي يدخله بفرصة واحدة وهي الفوز ولا خيار سواه.

من جانبه، عكف الجهاز الفني على دراسة منافسه من خلال مشاهدة مباراتيه في البطولة، لوضع الاستراتيجية المناسبة التي تمكن الأبيض من تحقيق هدفه من المباراة، ويدرك المدرب الهولندي فان مارفيك وجهازه المعاون ونجوم المنتخب صعوبة المهمة وضرورة القتال بقوة من أجل المحافظة على حظوظ المنتخب في مواصلة المشوار.

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وقال خليفة الحمادي، مدافع منتخبنا الوطني: «إن فرصة الأبيض في التأهل إلى مرحلة نصف النهائي لا تزال قائمة، وأن بطاقة التأهل موجودة في الملعب وعلى اللاعبين الأداء بقوة لتحقيق الفوز على المنافس وتأمين العبور إلى المرحلة المقبلة».

وأفاد خليفة الحمادي، بأن مثل هذه المباريات دائماً ما تكون صعبة، لأن كل منتخب يسعى إلى التأهل، ويخطط لمواصلة مشواره في البطولة، لافتاً إلى أن كل طرف سيبذل أقصى ما يملك ليفوز ويكون هو صاحب بطاقة العبور، متمنياً أن يحالف التوفيق نجوم الأبيض في تحقيق النتيجة التي تؤهل المنتخب إلى نصف النهائي.

وأوضح اللاعب الشاب، أن الروح المعنوية في أوساط اللاعبين عالية، والجميع حريصون على تقديم كل ما يملكون من أجل التأهل، مشيراً إلى أن الخسارة الأخيرة أمام العراق في الجولة الثانية صعبت المهمة أكثر، وجعلت منتخبنا يدخل المباراة بخيار وحيد هو الفوز، مضيفاً أن صعوبة المباراة تزيدهم عزيمة وإصراراً وتدفعهم لبذل مزيد من الجهد لخطف بطاقة التأهل.

ووعد أحمد خليل، مهاجم منتخبنا الوطني من جهته، ببذل كل الجهد الممكن خلال مباراة قطر لتحقيق الفوز، الذي يضمن تأهل المنتخب إلى مرحلة نصف النهائي، مؤكداً أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المباراة وضرورة تحقيق النتيجة المطلوبة، وسيقاتلون طوال التسعين دقيقة ولن يدخروا أي جهد في سبيل إسعاد الجماهير الإماراتية.

وأشاد اللاعب بالأجواء التي تسود أروقة المعسكر، واصفاً إياها بالجيدة والمحفزة على الرغم من الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام العراق، مقدماً شكره للجهاز الفني والإداري على العمل الكبير الذي يقوم به في تهيئة أفضل الظروف للاعبين، ودعمه المستمر لهم في الأوقات الصعبة وهو الأمر الذي يساعدهم على تعزيز ثقتهم بأنفسهم ويجعلهم قادرين على مواصلة المشوار.